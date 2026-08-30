FOTO Putnici otkrivaju kako izgleda život na 'swingerskim krstarenjima': Ovo su pravila...

Zamislite da ste na luksuznom krstarenju. Netko vam je poklonio kartu. DJ pušta glazbu na palubi bazena, ljudi plešu i smiju se. Ipak, kad se približite bazenu, primjećujete da su plivačice u toplesu, a na stolu s predjelima stoje voćne skulpture falusnih oblika. Ovo nije obično putovanje, već specijalizirano krstarenje za swingere, rastuća niša turizma koja privlači tisuće parova željnih drugačijeg odmora.
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Zamislite da ste na luksuznom krstarenju. Netko vam je poklonio kartu. DJ pušta glazbu na palubi bazena, ljudi plešu i smiju se. Ipak, kad se približite bazenu, primjećujete da su plivačice u toplesu, a na stolu s predjelima stoje voćne skulpture falusnih oblika. Ovo nije obično putovanje, već specijalizirano krstarenje za swingere, rastuća niša turizma koja privlači tisuće parova željnih drugačijeg odmora.
| Foto: canva, ilustracija
Zamislite da ste na luksuznom krstarenju. Netko vam je poklonio kartu. DJ pušta glazbu na palubi bazena, ljudi plešu i smiju se. Ipak, kad se približite bazenu, primjećujete da su plivačice u toplesu, a na stolu s predjelima stoje voćne skulpture falusnih oblika. Ovo nije obično putovanje, već specijalizirano krstarenje za swingere, rastuća niša turizma koja privlači tisuće parova željnih drugačijeg odmora. |
Foto: canva, ilustracija
Zamislite da ste na luksuznom krstarenju. Netko vam je poklonio kartu. DJ pušta glazbu na palubi bazena, ljudi plešu i smiju se. Ipak, kad se približite bazenu, primjećujete da su plivačice u toplesu, a na stolu s predjelima stoje voćne skulpture falusnih oblika. Ovo nije obično putovanje, već specijalizirano krstarenje za swingere, rastuća niša turizma koja privlači tisuće parova željnih drugačijeg odmora.
| Foto: canva, ilustracija
Iako mnogi zamišljaju ovakva putovanja kao neprekidne orgije, iskustva putnika otkrivaju puno složeniju sliku. Riječ je o svijetu u kojem se isprepliću hedonizam, emocionalno povezivanje i stroga pravila ponašanja, a sve je zapakirano u luksuzni aranžman čije cijene dosežu i do 20.000 dolara po osobi.
| Foto: canva, ilustracija
Karte se ponekad rasprodaju i godinu-dvije unaprijed, posebno za najpopularnije datume i veće brodove, što svjedoči o golemoj potražnji. Daleko od stereotipa, većina putnika su dugogodišnji parovi, najčešće u dobi između 45 i 60 godina, koji ovakvim odmorom žele osvježiti svoj odnos.
| Foto: canva, ilustracija
"Osjećate više slobode i ne bojite se što će ljudi reći. Neki ne vole ni čuti riječ 'seks', osjećaju se neugodno, ali ovdje možete pričati o svemu i dijeliti priče", kaže jedna gospođa koja je bila na desetak ovakvih krstarenja...
| Foto: canva, ilustracija
Zanimljivo je da, ističu iz kompanija koje organiziraju ovakva krstarenja, oko 75 posto gostiju čine povratnici, a među njima se nađe i ponešto monogamnih parova koji dolaze isključivo zbog nesputane atmosfere.
| Foto: canva, ilustracija
"Naš seks je bolji nego ikad prije jer se nalazite u seksualnom okruženju koje vas potiče da se osjećate seksi. To je ojačalo moj odnos sa suprugom", kaže druga dama koja pohodi ova krstarenja.
| Foto: canva, ilustracija
Njen suprug dodaje da im je od samog seksa važnije povezivanje s ljudima."Nije toliko stvar u seksualnom dijelu koliko u odnosima. Imamo mnogo prijatelja koje smo upoznali putujući po cijelom svijetu. Radujemo se ovim odmorima više nego tradicionalnima", kaže suprug...
| Foto: canva, ilustracija
Život na brodu ima jasan ritam. Dani su rezervirani za izlete, opuštanje na bazenu gdje odjeća često nije obavezna te edukativne radionice. Gosti mogu pohađati tečajeve senzualne masaže, tantre... Cilj ovih sesija nije samo užitak, već jačanje povezanosti među partnerima.
| Foto: canva, ilustracija
Noći su, s druge strane, rezervirane za zabavu. Svake večeri organiziraju se tematske zabave s vrlo kreativnim i oskudnim kostimima. Teme variraju od "Venecijanskog maskenbala" i "Grčkih bogova i božica" do "Freaky Fetish" večeri, gdje gosti mogu pokazati svoju kinky stranu.
| Foto: canva, ilustracija
Erotska napetost raste tijekom večeri i kulminira u posebnim prostorijama broda.Tajna vrata 'igraonice': Središte noćnog života su takozvane "igraonice". To su jedina mjesta na brodu gdje je dopušten javni seks, a uređene su tako da potiču fantazije. Riječ je o velikim prostorijama s desecima kreveta i madraca, prigušenim svjetlima i senzualnom glazbom.
| Foto: canva, ilustracija
Postoje zone za parove koji žele privatnost, ali i veliki zajednički prostori za grupne aktivnosti. U nekim igraonicama postoje i tematske sobe, poput "tamnica" za ljubitelje BDSM-a...
| Foto: canva, ilustracija
Iako se može vidjeti sve, od orgija do parova koji samo promatraju, osnovno pravilo je pristanak. Prije ukrcavanja svi gosti moraju potpisati pravilnik o ponašanju, a najvažnije pravilo je "Ne znači ne". Seksualni kontakt s osobljem strogo je zabranjen. Ključ uspješnog iskustva, kako kažu veterani ovakvih putovanja, leži u komunikaciji i unaprijed postavljenim granicama između partnera.
| Foto: canva, ilustracija