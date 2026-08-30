BROD SE DRMA FOTO Putnici otkrivaju kako izgleda život na 'swingerskim krstarenjima': Ovo su pravila...

Zamislite da ste na luksuznom krstarenju. Netko vam je poklonio kartu. DJ pušta glazbu na palubi bazena, ljudi plešu i smiju se. Ipak, kad se približite bazenu, primjećujete da su plivačice u toplesu, a na stolu s predjelima stoje voćne skulpture falusnih oblika. Ovo nije obično putovanje, već specijalizirano krstarenje za swingere, rastuća niša turizma koja privlači tisuće parova željnih drugačijeg odmora.

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