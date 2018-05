Stručnjak: Tko vježba, taj se poroka rješava bez nervoze

Redovita tjelesna aktivnost pomaže u borbi s depresijom, kaže John J. Ratey, liječnik i autor knjige “Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain”, psihijatar i profesor na Sveučilištu Harvard. Kroz mnoge intervjue, klinička istraživanja i analize najnovije znanstvene literature otkrio je kako redovito vježbanje, a posebice kardio poput trčanja ili vožnje bicikla ima nevjerojatne benefite na zdravlje i to ne samo na fizičko već i na psihičko i mentalno zdravlje.

- Mozak je mišić kao i svaki drugi tako da redovito, umjereno do jako vježbanje na mozak djeluje jednako kao i na, primjerice, bedra - kaže Ratey.

Foto: Promo

Psihijatar savjetuje kako bi se na vježbanje trebalo gledati kao na lijek na recept za zdravlje cijeloga tijela i kao primjer daje jednu školu u Naperville u Saveznoj američkoj državi Illinois.

- Mudro osmišljen program tjelesnog odgoja u toj školi poboljšao je rezultate testova, ponašanje u razredu i opće zdravlje učenika. Oni nemaju klasičan program tjelesnog odgoja, a svakodnevne dnevne aktivnosti netom prije najtežih predmeta mogle bi biti odgovor na pitanje zašto je upravo ta škola prva u svijetu što se tiče znanosti - rekao je Ratey te dodao kako vježbanje može biti veoma korisno u liječenju mnogih stanja, od depresije i anksioznosti do poremećaja pažnje i koncentracije.

- Primjerice, ljudima koje pate od poremećaja pažnje i koncentracije najviše koristi vježbanje u jutarnjim satima, a najbolje im odgovara neki program vježbanja koji zahtjeva koncentraciju i fokus, poput borilačkih vještina. Oni koji pate od depresije mogli bi imati najviše koristi od šetnje u grupi ili vježbanja s osobnim trenerom. Ako se koristi na ispravan način, vježbanje nekad može imati jednake učinke i koristi kao što to imaju farmaceutski lijekovi - pojasnio je Ratey.

Iako je stres neophodan za opstanak, kroničan stres stvara sve više problema u svakodnevnom životu ljudi no vježbanje može potpuno poništiti štetu nastalu zbog stresa.

- Vježbanjem ćete se lakše riješiti poroka i ovisnosti jer povećava razinu dopamina, smanjuje nervozu, napetost i stres pa je potreba za cigaretom sve rjeđa - zaključuje.