Stručnjak za ovisnost o alkoholu otkriva kako spriječiti opijanje tijekom božićnih blagdana

Dr. Christopher Kahler uvijek je želio istraživati „kako ljudi daju smisao svojim životima". Planirao je predavati filozofiju ili književnost, ali kad je dobio posao radeći s tinejdžerima koji su se oporavljali od zlouporabe opojnih tvari, pojavilo se drugačije pitanje: „Kako ljudi mogu promijeniti svoje živote na smislen način?“

Tako je Kahler odlučio promijeniti studij i stekao je doktorat iz kliničke psihologije te počeo učiti sve o ovisnostima. Danas je profesor bihevioralnih i društvenih znanosti te psihijatrije i ljudskog ponašanja te direktor Centra za studije o alkoholu i ovisnosti na Sveučilištu Brown School of Public Health u Providenceu, Rhode Island.

Prodaja alkoholnih pića obično doseže vrhunac svake godine u prosincu, a dobro je poznato da prekomjerna konzumacija alkohola povećava rizik od niza zdravstvenih problema, uključujući visoki krvni tlak, moždani udar, rak dojke, bolesti jetre i depresiju. Godine 2023. je Svjetska zdravstvena organizacija šokirala konzumente alkoholnih pića izjavom u kojoj kaže da kada je u pitanju alkohol, ne postoji sigurna količina koja ne utječe na vaše zdravlje.

Koje su glavne prepreke da ostanemo trijezni ili umjereno pijemo tijekom praznika?

- Glavni izazov je dodatni stres, s puno obaveza i očekivanja od prijatelja i obitelji – objašnjava dr. Kahler. I dodaje: „Okruženi smo ljudima koji možda obično nisu u blizini, i to u većim grupama. To je također vrijeme pojačanih emocija i, za neke ljude, usamljenosti. Povrh toga, korištenje alkohola ugrađeno je u mnoge naše zimske blagdanske tradicije. Često se reklamira kao dio 'dobrog života'. Od nas se očekuje da pijemo alkohol kada slavimo.“

Postoje li okidači koji bi mogli navesti ljude da piju više nego inače?

- Pazite da ne postanete previše gladni, ljuti, usamljeni ili umorni. Bilo koja od tih stvari može izazvati želju za alkoholom koju inače ne biste imali. To može biti teško svladati tijekom praznika kada često idemo spavati, budimo se i jedemo u različito vrijeme od uobičajenog – kaže.

Koje su dobre strategije za ljude koji pokušavaju ostati trijezni ili ne žele prekomjerno piti tijekom praznika?

Dr. Khaler tvrdi da postoji nekoliko načina:

„Budite s(a)vjesni. Što god bio vaš cilj, najvažnije je napraviti plan i dobro unaprijed promisliti. Kako su za vas izgledali blagdani i alkohol u prošlosti? Koji će se osjećaji vjerojatno pojaviti? Ako pijete alkohol, koliko je za vas previše? Ako ste prestali piti, plan je jasan: budite zahvalni na dobrobitima koje je trijeznost imala za vas i razmislite o važnosti održavanja te trijeznosti tijekom blagdanske sezone“

„Zapamtite svoj odgovor. Važno je znati što ćete reći kad dođete u priliku da vam se ponudi alkohol. Ako vas netko pita može li vam donijeti piće, dobri odgovori bi mogli biti: 'Čaša vode bi bila super' ili 'Imate li bezalkoholni cider?' Ne morate ništa dodatno objašnjavati. Samo tražite ono što želite, jer reći 'ne' nekome može biti teško.“

„Miješajte i usporite. Ako pak nikako ne možete bez alkohola, a želite ograničiti broj pića, naizmjenično konzumirajte alkoholna i bezalkoholna pića. To će usporiti količinu alkohola koju pijete i dati vašem tijelu priliku da osjeti njegove učinke te da zna koliko utječe na vas. Opće pravilo je da će sve više od jednog pića u dva sata dovesti do povećanja razine intoksikacije.“

„Potraži pomoć. Jedan od simptoma problema s alkoholom je ponavljanje pokušaja da se smanji ili izbjegne pijenje, a to niste u stanju učiniti. U tom trenutku trebate razgovarati sa svojim liječnikom primarne zdravstvene zaštite i potražiti profesionalnu pomoć.“

Dr. Kahler napominje: „Važno je izbjegavati stigmatiziranje upotrebe alkohola i ovisnosti te optuživati ljude za problem. Ne stigmatiziramo ljude zbog srčanog udara, što sam ja imao kad sam imao 49 godina. Jedna stvar koju sam naučio prolazeći kroz rehabilitaciju srca je da nije uvijek lako biti spreman prihvatiti pomoć drugih. Nije ono na što smo navikli. Ali dobiti pomoć od drugih ljudi prirodna je i predivno ljudska stvar, bilo da se radi o pomoći kod problema s alkoholom ili bolesti srca. Prihvaćanje onoga što se dogodilo i prihvaćanje pomoći drugih ključni su koraci ka zdravom životu.“