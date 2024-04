Stručnjak za spojeve otkriva pet stadija veze: 'Većina ljudi ne dospije u treći, kamoli u peti...'

Stručnjak za spojeve otkrio je 'pet faza veze', no smatra da većina parova dosegne tek treću fazu. Kevin Pasco, koji se na mrežama naziva @kevinxpasco, predstavlja se kao 'trener zdrave muškosti'.

- Postoji nešto što se zove pet faza veze, to je kao pet razina dubine koju možete postići s nekim u odnosu - izjavio je.

- No, ludo je zapravo to što oko 88 posto, ili gotovo 90 posto ljudi nikada ne stigne ni do treće, a kamoli do pete faze."

1. Faza medenog mjeseca

- Dakle, prva je faza medenog mjeseca. Svi smo to već osjetili, to je kad nosiš ružičaste naočale i sve je divno i krasno - izjavio je.

- To je kad tek upoznajete osobu, osjećat ćete to možda šest mjeseci do godinu dana, potencijalno malo dulje. To su oni preplavljujući osjećaji 'o moj Bože, ova osoba je nevjerojatna, toliko je volim' i razlog zašto se tako osjećate je taj što se povezujete kroz vaše sličnosti i stvari koje dijelite - tvrdi.

2. Faza borbe za vlast

- Druga faza nakon faze medenog mjeseca naziva se faza borbe za moć. Tada počnete primjećivati razlike između vas i partnera te one sve više dolaze do izražaja - priča.

- Ova je faza zanimljiva jer postoje dva različita puta kojima ljudi mogu ići. Ili mogu ostati u njoj zauvijek i postati jedan od onih parova koji se uvijek svađaju ili nastaviti dalje - ističe.

Na koncu ljudi znaju prekinuti usred te druge faze jer im se više ne da svađati i boriti.

- I ono što na kraju rade jest da se vraćaju u fazu medenog mjeseca, ali s nekim drugim, i ponavljaju ovaj vrlo loš ciklus jer se opet uskoro nađu u fazi borbe za moć koju ne mogu proći - izjavio je Kevin.

3. Faza prilagodbe i prihvaćanja

Potom je objasnio 'način kako se izvući iz ovoga' i 'zapravo prijeći na treću fazu' koja je poznata kao 'prilagodba i prihvaćanje'.

U ovoj fazi morate biti sposobni 'prihvatiti razlike sebe i partnera i shvatiti da se to možda nikada neće promijeniti'.

- I ako ga još uvijek možeš voljeti zbog toga, onda je to super - veli.

- Ali također je ključno moći se prilagoditi, stvarate novu energiju, zajedno ćete stvoriti nešto potpuno novo - tumači.

Također je otkrio da 'većina ljudi niti ne stigne do ove faze', jer veli da je to jako teško napraviti.

- Ipak, sva su ljudska bića na istom putu, na kraju možeš uspjeti. Ključno je da ne dođeš u fazu borbe za moć i jednostavno odustaneš i vratiš se na medeni mjesec - veli.

Umjesto toga treba se progurati do te treće faze, jer nakon nje ide sljedeća.

4. Faza predanosti

- Ovo je faza u kojoj zapravo u potpunosti prihvatite osobu onakvu kakva jest i zajedno se posvetite izgradnji lijepog zajedničkog života koji možete dijeliti dugo, dugo vremena - naveo je.

5. Faza jedinstva

I posljednja, ali ne i najmanje važna, je peta i posljednja faza.

- U toj ste fazi toliko usklađeni jedno s drugim da ste doslovno postali jedno - zaokružio je Kevin, piše Tyla.