Stručnjakinja: Ova fraza čini čuda kada dijete odbija hranu

Kad dijete odbije obrok koji ste s ljubavlju pripremili, to može biti frustrirajuće. No terapeutkinja i mama dvoje djece, Cassidy Anderson, savjetuje jednostavan pristup: umjesto nagovaranja ili prisile, recite im „Ne moraš to jesti.”

Pokretanje videa... 00:21 Nutricionistica Dragana Olujić objašnjava zato zdrava prehrana nije skupa | Video: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Cassidy je na TikToku objavila video u kojem tvrdi da prisiljavanje često izaziva suprotan učinak i stvara negativan odnos prema hrani. Umjesto toga, preporučuje rečenice poput:

„Ne moraš jesti, ali svi ćemo sjediti za stolom.”

„Ne moraš jesti, ali sljedeći obrok će biti za sat vremena.”

Ove fraze djetetu daju osjećaj kontrole, dok roditelji i dalje postavljaju jasne granice.

Da biste povećali šanse da dijete proba hranu, Cassidy savjetuje da mu dopustite da je dodiruje, miriše ili uzme male zalogaje. Čak i sitnice poput odabira dodataka – sira, umaka ili šarenih mrvica – mogu ih potaknuti na isprobavanje.

Što ne raditi?

Cassidy upozorava da uvjetovanje desertom ili prisila poput „Nećeš ustati dok ne pojedeš” mogu stvoriti nezdrav odnos prema hrani. Umjesto da ulazite u borbu moći, strpljivo primjenjujte ove fraze – iako promjene možda neće biti vidljive odmah, dugoročno će se isplatiti.