Studenti biokemije i farmacije imaju svoj časopis, ali i portal

Svaki pojedini slučaj komplikacija ili smrti od bolesti koja može biti prevenirana cijepljenjem je poraz za nas kao društvo u 21. stoljeću. Tome najviše doprinose razni pokreti protivnika cijepljenja, a iza čega najčešće stoji financijska ili politička korist istih. Tako pojedine osobe prodaju razne pripravke i metode kao alternativu cijepljenju, dok druge osobe protivljenje cijepljenju koriste u raznim političkim kampanjama. I zato, svaka inicijativa poput našeg članka o prednostima cijepljenja svakako je dobrodošla jer se jedino kvalitetnim i dostupnim izvorima informacija možemo boriti protiv raznih pseudoznanstvenih tvrdnji, pojašnjava nam Zvonimir Mlinarić (22), jedan od urednika na portalu Recipe koji djeluje u Udruzi studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA).

Kaže kako su tekst o cjepivima objavili koncem prošle godine, pripremali su ga oko mjesec dana uz konzultiranje stručne literature i suradnju s recenzentima, a pročitalo ga je više od 10.000 ljudi. No to je samo jedan od brojnih stručnih i znanstvenih članaka koji se mogu pronaći na tom portalu. Vodi ga četvero studenata: Zvonimir Mlinarić kao student 4. godine, Đesika Kolarić (23) i Borna Tićak (22) kao studenti 5. godine te Lucija Božičević (24) kao apsolventica.

- Recipe u obliku časopisa postoji već 10. godinu zaredom, a do sada se izdavao jedanput do dvaput na godinu, ovisno o financijama i zainteresiranosti studenata da pišu članke. Općenito ime časopisa nije bilo previše razvikano, a glavna čitalačka publika bili su samo studenti s fakulteta. Nakon što sam bio član redakcije časopisa kao novinar i kasnije zamjenik urednice, početkom akademske godine 2017./18. preuzeo sam funkciju urednika časopisa Recipe. U tom trenutku kao svoj zadatak postavio sam popularizaciju imena časopisa: cilj mi je bio da se čuje za nas kao redakciju, studente farmacije i medicinske biokemije i da dokažemo kako smo i mi kompetentni pisati i govoriti o temama iz područja biomedicine i zdravstva, objašnjava Borna Tićak. Ističe kako mnogi na javnoj sceni napadaju farmaceutsku struku, pa je kroz Recipe vidio priliku da odgovori na te napade.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

-U ožujku 2018. godine pokrenuli smo Facebook LikePage kao svojevrsni pilot projekt digitalne transformacije Recipea. U obliku postova pisali smo kratke članke vezane za područje biomedicine i izvještavali o projektima provedenima u okviru Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske te Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. S obzirom da smo konstantno rasli, dobivali sve više reakcija na postove koji su postajali sve dulji i dulji, javila se potreba za podizanjem samostalnog portala Recipe. Uz pomoć kolege s FER-a to smo i uspjeli: zajedno smo sami osmislili stranicu, dizajnirali je i izradili. Jedina stvar koju smo morali platiti je hosting i domena. Portal je službeno pušten u javni prostor 29. siječnja 2019. godine, nastavio je Tićak. Paralelno izdaju i tiskano izdanje, a portal im je omogućio društvenu vidljivost.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Namijenjen je svima koje zanimaju teme iz biomedicinskog područja. Iako su neke teme nešto kompleksnije za razumijevanje prosječnom čitatelju, od osnutka portala trudili smo se pisati široko razumljivim jezikom na laički i pristupačan način. Time osiguravamo dostupnost relevantnih činjenica i savjeta široj publici, a ne samo našim studentima i pripadnicima struke, pojašnjava Mlinarić. Cjelokupni sadržaj kreira četvero naših sugovornika, a uskoro će im se pridružiti desetak kolega koji će pomoći u osmišljavanju i stvaranju materijala.

- Shvatili smo da postoje potreba i interes za svakodnevnim objavljivanjem članaka, pa je tempo bio poprilično ubrzan. Za naš rad se u međuvremenu pročulo, kako u društvu i struci, tako i među kolegama s našeg i srodnih fakulteta koji su nam se počeli javljati sa željom za pisanjem. Proširenje redakcije svakako će nas malo rasteretiti, no to nikako ne znači da će se nas četvero opustiti i prestati s kreiranjem sadržaja - ovaj projekt gradimo otpočetka i pišemo iz ljubavi, ističe Đesika Kolarić. Teme biraju samostalno, no ponekad ih nameće i svakodnevica.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Svi su znanstveno-popularni članci na portalu proizašli iz našeg samostalnog istraživanja znanstvene literature, ali i stranica koje prate aktualnosti ponajprije u biomedicinskim znanostima. Naravno, svatko od nas ima određeno područje interesa iz kojeg u konačnici napiše najveći broj članaka, što nam je za kvalitetnu suradnju oduvijek puno značilo jer bi rijetko došlo do preklapanja, objašnjava Lucija Božićević. Kaže kako dio tema nastaje zahvaljujući konferencijama ili drugim zbivanjima na koja odlaze.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Naravno da nas nekad zaintrigiraju i određene stvari koje obrađujemo na predavanjima na faksu te ih odlučimo pretočiti u članak. Ubacuju se tu i teme za koje smatramo da su bitne široj javnosti, primjerice pravilna primjena određenih lijekova i dodataka prehrani i slično, a uz sve to redovito pratimo i događanja na fakultetu. Doduše, nakon nekog su nas vremena profesori i kolege i sami počeli “povlačiti za rukav” kako bismo na portalu najavili određeni događaj i predstavili ga širem dijelu javnosti od samog fakulteta, objasnila je Lucija. Od planova naši sugovornici ističu kako su im se želje već dijelom ostvarile, pa su tako postali poznati u struci i javnosti, a do kraja godine će im se redakcija i proširiti. No to nije sve.

- Budući da smo već u nekoliko navrata dobili upit od kolega iz inozemstva hoćemo li uskoro pisati na engleskom jeziku kako bi nas i publika šire od našeg govornog područja razumjela, odlučili smo se ove akademske godine posvetiti prvenstveno tome. U planu je, naravno, i novi broj tiskanog izdanje Recipe, za koji se nadamo kako će biti jednako kvalitetan, opsežan i uspješan kao prethodna dva broja. U kontaktu smo i sa strukom koja cijeni naš rad i nudi suradnju na obostrano zadovoljstvo, a voljeli bismo se više povezati i sa znanstvenom scenom u Hrvatskoj s ciljem popularizacije znanstvenih tema kojima se oni bave i upoznavanja šire javnosti s aktualnim istraživanjima i otkrićima. Kako smatramo da je bitno graditi suradnje što ranije i sa što većim brojem kolega, u planu je suradnja s još nekim fakultetima iz regije, a možda i šire jednom kad engleska verzija portala stane na noge, govori nam Đesika.

Uz dobru organizaciju bez problema usklađuju studentske obveze i rad na portalu, a kažu kako je sve na volonterskoj bazi. Dapače, u početku su od skromnih studentskih budžeta odvajali novac za promociju članaka na društvenim mrežama.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

-Pratim rad naših studenata i mogu reći da su za svaki članak koji su napisali jako ozbiljno proučili stručnu literaturu. Ono što studenti farmacije znaju jest razlikovati ozbiljnu znanstvenu literaturu od tekstova na internetu koji ne moraju imati znanstvenu podlogu. To im daje snagu pred drugima. Oni imaju visoko biomedicinsko znanje iako još nisu dobili diplomu, no naučili su puno na faksu i znaju što je pouzdan izvor informacija, a što ne, zaključio je ugledni svjetski znanstvenik prof. dr. sc. Gordan Lauc sa Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju pri Farmaceutsko biokemijskom faultetu.

