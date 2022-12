Studenti se mogu testirati na celijakiju ovaj tjedan: Provjeri i ti jesi li možda 'gluten-free'!

U tjednu od 05. do 09. prosinca ove godine, od 14 do 17 sati, provesti ćemo dobrovoljno testiranje "brzim testom" u studentskoj populaciji u predvorju Studentskog Centra. Testiranje će biti održano prema svim etičkim načelima provođenja znanstvenog istraživanja, a provodi se iz jedne kapljice krvi te su rezultati vidljivi gotovo odmah, odnosno u narednih pet minuta.

Tko se može testirati?

Testiranje je predviđeno za studentsku populaciju stariju od 18 godina kako bi pokušali utvrditi prevalenciju (pojavnost) celijakije u toj populaciji. Celijakija se u općoj europskoj populaciji pojavljuje u otprilike 1% populacije, dok za Hrvatsku nema jasnih epidemioloških podataka, što pokušavamo promijeniti.

Zašto se provodi testiranje?

Celijakije je doživotna, imunološki posredovana, sistemska bolest za koju se smatra da nije dovoljno prepoznata. Uvjetovana je unosom glutena koji možemo pronaći u pšenici, raži i ječmu, a javlja se samo u osoba koji imaju naslijeđenu genetsku predispoziciju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koji su simptomi?

Bolest se može prezentirati različitim probavnim tegobama kao što su nadutost, proljev, povraćanje, bolovi u trbuhu i slično. Može se prezentirati i različitim tegobama koje nisu vezane uz probavni sustav kao što su slabokrvnost, glavobolja, osjećaj umora, različitim kožnim promjenama i drugim tegobama. Ono što je vrlo bitno jest da bolest može biti potpuno bez simptoma, a da postoji oštećena sluznica crijeva. Oštećena sluznica crijeva, tj. neliječena celijakija rezultira brojnim komplikacijama.

Postoji li lijek za celijakiju?

Postoji. Jedini lijek je stroga, doživotna prehrana bez glutena. Provođenje stroge bezglutenske prehrane je vrlo zahtjevno i iziskuje mnogo napora kako bi se osigurao unos hrane bez ijedne "mrvice" glutena.

Foto: Miriam Doerr & Martin Frommherz

Kada se mogu testirati?

Dođi u Studentski Centar u tjednu od 05.-09. prosinca između 14 i 17 sati, pronađi nas u predvorju Studentskog Centra (preko puta kantine), gdje će te čekati naši mladi liječnici i studenti. Također, ako budeš imao ili imala bilo kakvih pitanja, rado ćemo ti odgovoriti.

Provjeri i TI jesi li "gluten-free"!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tko provodi testiranje?

Klinika za dječje bolesti Zagreb sudjeluje u projektu EU Interreg Danube Transnational Program „CD SKILLS - Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge, and developing better skills”. Vodeći partner projekta je Sveučilišna bolnica u Mariboru, a kao partner sudjeluje i Klinika za dječje bolesti Zagreb (suradnici Mario Mašić, dr.med. i doc.dr.sc. Zrinjka Mišak, dr.med.), uz partnere iz Austrije, Njemačke, Mađarske, Češke, Srbije, Rumunjske, Bugarske i Moldavije.

