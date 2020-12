tudija pokazala: Uslijed lock downa Engleska zabilježila pad broja zaraženih za 30 posto

Unatoč tome što rast broja novozaraženih usporava, broj ukupno zaraženih još uvijek je jako visok, pa se puno očekuje od epidemioloških mjera

Prema velikoj studiji, infekcije koronavirusom u Engleskoj opale su za približno trećinu uslijed lock downa. Neka od najviše pogođenih područja zabilježila su i najveća poboljšanja, iako je i unatoč tom napretku, broj novozaraženih ostao visok. Ministar zdravstva Matt Hancock kaže kako podaci pokazuju da zemlja još uvijek 'ne može skinuti nogu s pedale'.

Nalazi Imperial Collegea iz Londona temeljili su se na brisevima više od 100.000 ljudi uzetima između 13. i 24. studenoga. Riječ je o studiji React-1, koja je izuzetno cijenjena i daje jasnu sliku o stanju u zemlji vezano uz širenje Covid-19. Istraživači su procijenili da je stopa reprodukcije (R) virusa pala na 0,88. To znači da jedna zaražena osoba u prosjeku zarazi manje od jedne osobe u svojoj okolini, slijedom čega se širenje virusa usporava i epidemija smanjuje.</p><p>U suradnji s istraživačem Ipsos MORI, studija Imperial uključivala je testiranje slučajnog uzorka ljudi na koronavirus, bez obzira imaju li simptome ili ne. Rezultati ovih testova sugeriraju 30-postotni pad broja infekcija u odnosu na posljednju sličnu studiju. Prije toga, broj zaraženih rastao je ubrzano, udvostručujući se svakih devet dana, kako je pokazala studija provedena krajem listopada. </p><p>Sada se broj novozaraženih usporava i spušta, ali sporije nego što je bio trend rasta. Tako se broj zaraženih prepolovi svakih 37 dana. </p><p>No, je li lockdown u Engleskoj time uspio? </p><p>Na sjeverozapadu i sjeveroistoku - u regijama koje su među onima s najvećim brojem zaraženih - broj novozaraženih je zaista pao za više od polovice. Brojke ukazuju na to da je broj novozaraženih sada najveći u Istočnom Midlandu i Zapadnom Midlandsu.</p><p>Lockdown stupio je na snagu u cijeloj Engleskoj 5. studenoga, ali nacionalni podaci, temeljeni na broju onih koji su imali simptome korona virusa, sugeriraju da je u tjednu iza toga došlo do naglog porasta broja slučajeva. To se može pripisati druženjima otprije tog datuma, jer je potrebno u prosjeku oko pet dana od trenutka kad se osoba zarazila do toga da se to potvrdi testom. </p><p>Unatoč poboljšanju koje se sada jasno bilježi, ukupan broj slučajeva zaraženih je i dalje vrlo visok. Procjenjuje se da jedan od 100 ljudi ima korona virus - dvostruko više nego u rujnu kada su zaraze počele rasti. Studija je također otkrila da su određene skupine imale veće šanse za pozitivan test u ovom razdoblju. To su: </p><p>- ljudi azijske nacionalnosti <br/> - ljudi koji žive u najugroženijim četvrtima<br/> - ljudi koji žive u najbrojnijim kućanstvima</p><p>Procjenjuje se da na svakih 10.000 ljudi oko 96 osoba ima korona virus, što je manje od 132 /10.000, koliko su brojke iznosile neposredno prije lock downa. Dnevno je u međuvremenu bilo oko 72.000 novih infekcija, u usporedbi sa 100.000 krajem listopada.</p><p>Profesor Paul Elliott, koji vodi istraživanje, rekao je da podaci nude 'ohrabrujuće znakove' za englesku epidemiju.</p><p>- Ovi trendovi sugeriraju da je stupnjeviti pristup pomogao suzbiti infekcije u najgore pogođenim područjima i da je zaključavanje imalo učinka. No, kako se približavamo izazovnom godišnjem dobu, još je važnije da svojim djelovanjem i ponašanjem svi igramo svoju ulogu u nastojanju da virus ostane pod kontrolom - rekao je Elliott. Za emisiju Today BBC Radio 4 naglasio je da je važno i dalje obraćati pažnju na razmjenu poruka o mjerama zaštite koje šalje javno zdravstvo, jer je slučajeva zaraze i dalje puno, donosi <a href="https://www.bbc.com/news/health-55124286">BBC.</a></p><p>- Zaista je važno da uoči Božića virus držimo pod nadzorom - naglasio je. </p><p>Profesor Kevin McConway, profesor statistike na Otvorenom sveučilištu, pozvao je na oprez u pogledu brojki.</p><p>- Stvari su se opet počele kretati u dobrom smjeru, ali nikako nismo u poziciji u kojoj smo bili krajem ljeta, pa čak ni početkom ljeta. Još ne možemo prestati paziti na bilo koji način - upozorio je. </p><p>Vlada je sugerirala da će novi sustav mjera zaštite od korona virusa, koji će stupiti na snagu u srijedu, biti 'presudan' za zadržavanje infekcija pod kontrolom. Taj novi model obrane čvršći je od onog koji je bio na snazi prije 5. studenog, uslijed kojega je broj zaraženih nastavio rasti. U okviru tog modela, Engleska je podijeljena na tri područja: ona sa srednjim visokim ili jako visokim rizikom. Oko 99 posto Engleske bit će određeno kao regija visokog ili jako visokog rizika, uz stroga ograničenja za barove i restorane te zabranu miješanja ljudi iz različitih kućanstava u zatvorenom prostoru. Samo će Cornwall, otok Wight i otoci Scilly biti obuhvaćeni najnižim stupnjem mjera. </p><p>Osim u Velikoj Britaniji, i Sjeverna Irska započela je s dvotjednim lockdownom, dok je u Škotskoj sve podijeljeno na pet stupnjeva, ovisno o riziku. Prvi ministar Walesa je rekao da će za pubove, restorane i barove pred Božić biti promijenjena stroža ograničenja, koja će stupiti na snagu od petka, 4. prosinca. </p>