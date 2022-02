Konzumiranje slatkiša može pružiti trenutni osjećaj sreće, ali na kraju može dovesti do pretilosti, dijabetesa..Ako mislite da novac rješava sreću varate se. Bit ćete nezasitni i tražit ćete još - to dovodi do nezadovoljstva

Ljudi često misle da im neke određene stvari mogu donijeti sreću kao što su primjerice veća plaća s kojom bi mogli financirati estetske operacije ili zahvate da ljepše izgledaju. Neki vjeruju da im novac može donijeti sreću, neki misle da su to nova torbica ili cipele. Istraživanja neuroznanosti otkrivaju da velik dio onoga u što ste naučeni vjerovati da će vas usrećiti zapravo može naštetiti vašem mozgu, pokvariti vaš um i učiniti vas ranjivijim. POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su najčešće laži, a ljudi misle da ih one mogu usrećiti: 1. Ako imate više nečega što volite, učinit će vas sretnijima Neuroznanstvena istraživanja pokazuju da što više užitka dobijete, to vam je više potrebno za održavanje osjećaja sreće. U osnovi, vaš se mozak navikava na iskustva visokog zadovoljstva, što znači da vam je potrebno još više užitka da osjetite isti učinak. To iscrpljuje centre zadovoljstva u mozgu, što može dovesti do depresije. 2. Novac vas čini sretnijima Za studiju u 2018., bili su ispitani bogati ljudi. Pitalo ih se što im je potrebno da bi bili sretni. Većina je rekla dva do deset puta više od onoga što je imala. Želja za više novca uništava sreću jer sve što imate nikada nije dovoljno. 3. Ispijanje alkohola čini vas sretnijima Ispijanje koktela, vina ili piva može rasteretiti vaše misli, ali ima trajne nuspojave. Alkohol također može narušiti donošenje odluka, što može pokvariti vašu karijeru, odnose i zdravlje. 4. Šećer i slatko čini vas sretnijim Konzumiranje slatkiša može pružiti trenutni osjećaj blaženstva, ali dugoročno vam oduzima sreću. Osim što izaziva ovisnost, povezuje se s depresijom, kao i s demencijom, dijabetesom i pretilošću. Gdje je sreća u tome? Slično kao i s alkoholom, u desertu je moguće uživati ​​u umjerenim količinama, piše Mind Body Green.