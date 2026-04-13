Stvari koje roditelji nikada ne bi trebali reći svojoj djeci u ljutnji

Roditeljstvo je zahtjevno i ponekad zaista teško. Svi s vremena na vrijeme izgubimo strpljenje i sigurno svi griješimo. No postoje stvari koje govorimo svojoj djeci, a koje ih mogu duboko povrijediti. To se ne odnosi samo na trenutke kada na njima iskaljujemo frustraciju - čak i neki oblici pohvale mogu biti štetni
U nastavku donosimo rečenice za koje stručnjaci kažu da ih ne bismo trebali govoriti svojoj djeci.
U nastavku donosimo rečenice za koje stručnjaci kažu da ih ne bismo trebali govoriti svojoj djeci. |
U nastavku donosimo rečenice za koje stručnjaci kažu da ih ne bismo trebali govoriti svojoj djeci.
1. Što nije u redu s tobom? -
Prema obiteljskoj terapeutkinji Karyl McBride, kada odrasla osoba od koje dijete ovisi sugerira da s njim nešto nije u redu, dijete će to internalizirati i povjerovati u to. Pitat će se što nije u redu s njim – i neće pronaći odgovor.
2. Preosjetljiv/a si -
Dijete će vjerojatno pomisliti da ne može vjerovati svojim osjećajima niti ih izražavati jer su „pogrešni“. To može biti štetno jer će vjerovati da s njim doista nešto nije u redu.
3. Pusti me na miru! -
Ako to govorite prečesto, riskirate da vas dijete zaista prestane tražiti. Ako ste stalno nedostupni, zašto bi vam se uopće povjeravalo?
4. Nemoj to jesti, udebljat ćeš se! -
Ovakve rečenice mogu potaknuti razvoj poremećaja prehrane. Odgovornost roditelja je što stavljaju na stol. Djeca ne bi trebala brinuti o tjelesnom izgledu i dijetama.
5. Prestani biti kao beba. -
Od djece se ne očekuje da se ponašaju kao odrasli. Ako se ponašaju „djetinjasto“, možda za to postoji razlog – tjeskoba, strah ili nesigurnost.
6. Baš me ljutiš -
Psiholog Timothy Gunn kaže: „Prvi zadatak roditelja je ostati smiren bez obzira na situaciju.“ Time djeci pokazujemo kako želimo da se i ona ponašaju.
7. Rastužuješ me -
Vaša emocionalna dobrobit vaša je odgovornost, ne djetetova. Djeca trebaju znati da njihovo ponašanje utječe na druge, ali ne i da su odgovorna za roditeljske emocije.
8. Razočaran/a sam u tebe -
Djeca nisu odgovorna za vaše osjećaje, pa ni za razočaranje. Takve rečenice kod njih izazivaju krivnju i sram.
9. Dobro si napisao test, ali zašto to ne možeš uvijek? - Jedna riječ poput „ali“ može poništiti svu pohvalu. Potaknite dijete da daje sve od sebe, ali dopustite mu da uživa u uspjehu.
10. Ja sve radim za tebe -
Dijete će se osjećati krivim svaki put kad učini nešto pogrešno jer će misliti da je razočaralo roditelja koji je „žrtvovao sve“.
11. Nikad ti ne mogu reći ne -
Djeca trebaju granice, a one se postavljaju tako da ponekad kažete „ne“.
12. Ne znam kako ćemo ovaj mjesec platiti račune - Djeca ne trebaju znati detalje financijskih problema roditelja. To im stvara nepotrebnu tjeskobu.
13. Ostavit ću te ovdje - Takve prijetnje stvaraju osjećaj nesigurnosti i napuštenosti.
14. Možeš biti što god poželiš - Podrška je važna, ali pazite na nerealna očekivanja. Dijete ne mora postati sportska zvijezda ili bogati poduzetnik da bi bilo uspješno.
15. Bolji/a si od... (drugog djeteta) - Profesor Brad Bushman upozorava da djeca vjeruju kada im roditelji kažu da su posebnija od drugih, što može imati negativne posljedice za njih i društvo.
16. Dobro si (kad dijete plače) -
Ako je dijete uznemireno, prvo priznajte njegove osjećaje, a zatim pokušajte otkriti razlog.
17. Isti/ista si kao tvoj otac/majka - Ova manipulativna rečenica tjera dijete da bira strane i osjeća krivnju zbog osobina koje dijeli s roditeljem.
18. Vježbom do savršenstva -
Poticanje je dobro, ali savršenstvo nije realan cilj. Djeca mogu posumnjati u sebe ako ga ne postignu.
19. Sram te bilo - Mala djeca ne razumiju sram, ali kad ga počnu osjećati, mogu postati prkosna ili agresivna.
20. Nikad se nećeš promijeniti - Izrazi poput „nikad“ i „uvijek“ stavljaju dijete u okvir negativnosti i sugeriraju da nije sposobno napredovati.
21. Dok si pod mojim krovom, vrijede moja pravila -
Prijetnje rijetko donose dugoročno rješenje, osobito ako ih nećete provesti.
22. Bolje da napraviš kako kažem, inače… - Umjesto prijetnji, objasnite razlog. Djeca će prije surađivati ako razumiju zašto nešto trebaju učiniti.
23. Veliki dečki/cure se ne boje - Strah je prirodan osjećaj – i za djecu i za odrasle. Ovakve rečenice umanjuju njihove emocije.
24. Požuri se - Stalno požurivanje stvara stres. Umjesto toga, dajte jasne i konkretne upute što slijedi.
25. Tako si lijen/a - Ako dijete djeluje lijeno, vjerojatno postoji razlog. Pokušajte razumjeti uzrok umjesto da napadate njegovo samopouzdanje.
26. Smiri se - Stručnjakinja Denise Daniels kaže: „Da mogu, smirili bi se.“ Ostanite mirni, potvrdite njihove osjećaje i budite strpljivi.
27. Prestani odmah plakati - Djeca plačem izražavaju emocije. Uče ih regulirati s godinama – potiskivanje nije rješenje.
28. Ti si idiot - Ovakve uvrede mogu ozbiljno narušiti djetetovo samopouzdanje i odnos s roditeljem.
29. Zašto ne možeš biti kao brat/sestra? - Uspoređivanje može narušiti obiteljske odnose. Svako je dijete jedinstveno.
30. Nemoj se ljutiti na brata/sestru - Ljutnja je prirodna emocija. Ne možete kontrolirati kako se dijete osjeća, ali mu možete pomoći da nauči kako reagirati na svoje osjećaje.
