Stvari koje uvijek trebate imati sa sobom kada letite avionom

Putovanje avionom često sa sobom nosi izazove, od sigurnosnih kontrola i čekanja u redovima do nepredvidivih kašnjenja i gubitka prtljage. Evo što ponijeti sa sobom da izbjegnete stres
Ključ je u tome da u kabinu ponesete predmete koji su najvažniji za udobnost, sigurnost i praktičnost tijekom leta, ali i za situacije koje vas mogu dočekati nakon slijetanja. U nastavku donosimo devet stvari koje bi, prema preporukama iskusnih putnika, uvijek trebalo imati pri ruci u ručnoj prtljazi.
| Foto: Anastasia Nelen
Ključ je u tome da u kabinu ponesete predmete koji su najvažniji za udobnost, sigurnost i praktičnost tijekom leta, ali i za situacije koje vas mogu dočekati nakon slijetanja. U nastavku donosimo devet stvari koje bi, prema preporukama iskusnih putnika, uvijek trebalo imati pri ruci u ručnoj prtljazi. |
Foto: Anastasia Nelen
Ključ je u tome da u kabinu ponesete predmete koji su najvažniji za udobnost, sigurnost i praktičnost tijekom leta, ali i za situacije koje vas mogu dočekati nakon slijetanja. U nastavku donosimo devet stvari koje bi, prema preporukama iskusnih putnika, uvijek trebalo imati pri ruci u ručnoj prtljazi.
| Foto: Anastasia Nelen
1. NOSITE PRIJENOSNU BATERIJU
Uvijek imajte pri ruci power bank jer se ne možete osloniti na dostupnost utičnica u avionu. Bez struje ostajete bez komunikacije, zabave i informacija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. SPREMITE LIJEKOVE U RUČNU PRTLJAGU
Svoje lijekove nikada ne stavljajte u predanu prtljagu. Držite ih uz sebe kako biste ih imali pri ruci u slučaju potrebe.
| Foto: 123RF/ilustracija
3. PONESITE NAOČALE I KONTAKTNE LEĆE
Ako nosite dioptriju, sve rezervne leće ili naočale uvijek stavite u ručnu prtljagu. Tako ćete izbjeći neugodnosti ako se putovanje neočekivano produži ili se prtljaga izgubi.
| Foto: 123RF
4. IMAJTE PRI RUCI BALZAM ZA USNE
Kabinska atmosfera izrazito isušuje kožu i usne. Balzam za usne držite u džepu ili torbi kako biste spriječili neugodan osjećaj suhoće.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. PONESITE DODATNI SLOJ ODJEĆE
Avioni znaju biti pretjerano rashlađeni. Uvijek imajte tanku jaknu, kardigan ili čarape kako biste se mogli utopliti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. OPREMITE SE GPS TRACKEROM
Stavite mali GPS tracker, poput AirTaga, u torbu kako biste u svakom trenutku znali gdje se nalazi vaša prtljaga.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
7. PONESITE SLUŠALICE
Za svoju privatnost i mir drugih putnika uvijek imajte slušalice. Tako ćete nesmetano slušati glazbu, gledati filmove ili razgovarati.
| Foto: Huawei
8. KORISTITE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RUKU
Putovanja znače kontakt s velikim brojem površina i ljudi. Držite mali gel za dezinfekciju pri ruci i povremeno ga koristite.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. IMATE UVIJEK OLOVKU
Na međunarodnim letovima često ćete trebati ispunjavati obrasce. Ako imate svoju olovku, izbjeći ćete nepotrebno čekanje i traženje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA