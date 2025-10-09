Stvari koje uvijek trebate imati sa sobom kada letite avionom

Ključ je u tome da u kabinu ponesete predmete koji su najvažniji za udobnost, sigurnost i praktičnost tijekom leta, ali i za situacije koje vas mogu dočekati nakon slijetanja. U nastavku donosimo devet stvari koje bi, prema preporukama iskusnih putnika, uvijek trebalo imati pri ruci u ručnoj prtljazi. | Foto: Anastasia Nelen