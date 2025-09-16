Obavijesti

LOŠE SU I MANIPULATIVNE

Stvari koje žene govore kako bi njihovi muževi ispali negativci

Narcisoidne osobe često koriste suptilne, gotovo neprimjetne taktike kako bi manipulirale svojim partnerima. Prema studiji objavljenoj u Europe’s Journal of Psychology, osobe s narcisoidnim osobinama rjeđe osjećaju krivnju, što im olakšava da se upuštaju u neetična ponašanja
Upset man at table with disgruntled woman behind
Čak i u naizgled bezazlenim razgovorima ili svakodnevnim interakcijama unutar braka, male primjedbe koje narcisoidna supruga izgovara kako bi svog supruga natjerala da se osjeća krivim često dolaze bez srama ili osjećaja krivnje. Cilj je "pobijediti" u svađama, održavati kontrolu i stalno stvarati osjećaj inferiornosti kod supruga, čak i ako time narušava zdrave aspekte veze.  | Foto: Iakov Filimonov
