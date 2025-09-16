Stvari koje žene govore kako bi njihovi muževi ispali negativci

2. 'DA SI BOLJI MUŽ, NE BIH SE TAKO PONAŠALA' - Umjesto da reflektira vlastito ponašanje ili radi na osobnom rastu, narcisoidna supruga često prebacuje krivnju na supruga kako bi se nosila sa vlastitim nesigurnostima. Studije pokazuju da partneri s narcisoidnim osobinama imaju višu razinu agresivnosti i nesigurnosti u vezi, što potiče ove obrasce prebacivanja krivnje. Iskorištavanjem ranjivosti supruga, ona osigurava da se manje krivnje svaljuje na nju, iako to dugoročno narušava dobrobit veze. | Foto: 123RF