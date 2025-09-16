Stvari koje žene govore kako bi njihovi muževi ispali negativci

Narcisoidne osobe često koriste suptilne, gotovo neprimjetne taktike kako bi manipulirale svojim partnerima. Prema studiji objavljenoj u Europe’s Journal of Psychology, osobe s narcisoidnim osobinama rjeđe osjećaju krivnju, što im olakšava da se upuštaju u neetična ponašanja
Čak i u naizgled bezazlenim razgovorima ili svakodnevnim interakcijama unutar braka, male primjedbe koje narcisoidna supruga izgovara kako bi svog supruga natjerala da se osjeća krivim često dolaze bez srama ili osjećaja krivnje. Cilj je "pobijediti" u svađama, održavati kontrolu i stalno stvarati osjećaj inferiornosti kod supruga, čak i ako time narušava zdrave aspekte veze.
1. 'JA ĆU TO SVE SAMA NAPRAVITI' -
Ova fraza često skriva osjećaj prava i potrebu za superiornošću. Kada suprug iznese brige ili zatraži pomoć, narcisoidna supruga može odgovoriti prijedlozima koji prebacuju krivnju ili izražavanjem osjećaja krivnje, čineći ga odgovornim za popravljanje njenih pogrešno usmjerenih osjećaja samopouzdanja ili komfora. Takve suptilne primjedbe mogu djelovati nevino, ali emocionalno opterećuju partnera i ostavljaju ga krivim i nesigurnim.
2. 'DA SI BOLJI MUŽ, NE BIH SE TAKO PONAŠALA' -
Umjesto da reflektira vlastito ponašanje ili radi na osobnom rastu, narcisoidna supruga često prebacuje krivnju na supruga kako bi se nosila sa vlastitim nesigurnostima. Studije pokazuju da partneri s narcisoidnim osobinama imaju višu razinu agresivnosti i nesigurnosti u vezi, što potiče ove obrasce prebacivanja krivnje. Iskorištavanjem ranjivosti supruga, ona osigurava da se manje krivnje svaljuje na nju, iako to dugoročno narušava dobrobit veze.
3. 'TI UVIJEK SVE UNIŠTIŠ' -
Neprestano kritiziranje način je na koji narcisoidna supruga štiti svoj iskrivljeni osjećaj superiornosti dok podriva samopouzdanje supruga. Fraze poput „Ti uvijek sve uništiš“ ili „Ne znam ni zašto sam s tobom“ napadaju karakter i osjećaj vrijednosti partnera, pružajući joj lažan osjećaj kontrole i sigurnosti. Iako se može činiti da je njihovo ponašanje povezano s osjećajem prava i grandioznom slikom o sebi, istraživanja pokazuju da je često motivirano nesigurnošću.
4. 'SAMO UMIŠLJAŠ STVARI'
Gaslighting ili psihološko manipuliranje često je karakteristika narcisoidnih osobnosti. Fraze poput „Samo zamišljaš stvari“ ili „Ludi si“ odvlače odgovornost i tjeraju partnera da preispituje vlastitu percepciju, ostavljajući ga emocionalno destabiliziranim. Ove su male, ali moćne izjave posebno štetne jer narcisoidne supruge često vrlo dobro poznaju svoje partnere, što manipulaciju čini osobnom i preciznom.
5. 'UVIJEK SI PROBLEM' -
Supruzi narcisoidne žene često se čini da moraju hodati po jajima kod kuće. Oznaka „ti si problem“ vrši pritisak da preuzmu odgovornost za osjećaje i situacije koje nisu njihova krivnja, čime se potiče osjećaj srama, krivnje i emocionalnog stresa. Čak i kada izraze legitimne brige ili osjećaje, partner može biti prisiljen osjećati se krivim.
6. 'SVI TE MRZE' -
Kako bi održala kontrolu, narcisoidna supruga može pokušati izolirati partnera od prijatelja ili obitelji, suptilno podrivajući njegov društveni okvir. Izjave poput „Svi te mrze“ ili „Ja sam jedina koja te stvarno voli“ napadaju osjećaj sigurnosti i pripadnosti, što vodi do usamljenosti i ovisnosti o vezi za emocionalnu stabilnost.
7. 'DAKLE, OVAKO MI VRAĆAŠ?' -
Ova izjava odražava transakcijski način razmišljanja. Narcisoidne supruge često očekuju neku vrstu “povrata” za djela koja su obično bezuvjetna, bilo da se radi o pružanju njege, obavljanju kućanskih poslova ili pružanju podrške. Takvo ponašanje stalno pojačava osjećaj krivnje i održava neravnotežu moći u vezi.
8. 'NE MOŽEŠ NIŠTA NAPRAVITI KAKO TREBA' -
Neprestano isticanje navodnih grešaka podriva samopouzdanje supruga i potvrđuje vlastitu superiornost narcisoidne žene. Muškarci, često socijalizirani da ne pokazuju ranjivost, posebno su podložni ovim kritikama. Korištenjem strahova i nesigurnosti supruga, ona ga drži ovisnim i lakšim za manipulaciju.
9. 'SREĆOM ŠTO SAM JOŠ S TOBOM' -
Usporedbe s drugim parovima i prijetnje prekidom često služe za kontrolu ponašanja partnera. Izjave poput „Srećom što sam još s tobom“ ili „Nitko drugi te ne bi htio“ stvaraju strah i ovisnost, držeći partnera u ciklusu nesigurnosti dok ona održava dominaciju u vezi.
10. 'NE ZNAM ZAŠTO SE UOPĆE TRUDIM' -
Čak i kada daje minimalan doprinos, narcisoidna supruga koristi krivnju kako bi osigurala da suprug prepozna njezine napore i ovisi o njoj. Ova fraza stvara osjećaj odgovornosti za njezino zadovoljstvo, iako ona nije učinila ništa posebno da bi to zaslužila.
11. 'MOŽDA ĆU PRONAĆI NEKOG TKO ĆE SE BOLJE BRINUTI O MENI' -
Upotrebom prijetnje prekida, narcisoidna supruga manipulira nesigurnostima partnera i održava osjećaj kontrole. Želi da suprug stalno bude na oprezu, preispitujući vlastitu vrijednost i neovisnost, dok ona zadržava dominaciju i manipulira stvarnošću. Istraživanja pokazuju da nekontrolirano narcisoidno ponašanje u partneru može dugoročno ozbiljno narušiti emocionalnu stabilnost, samopouzdanje i cjelokupno zdravlje veze
