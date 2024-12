Suha koža zimi? Dermatolog nam je dao 10 savjeta za njegu

Zima može donijeti čarobne prizore, ali hladan zrak, niska vlažnost i zagrijani zatvoreni prostori izazivaju pravu borbu za našu kožu. Ovi uvjeti često uzrokuju suhoću, crvenilo i upale, a to može biti posebno izazovno za one s osjetljivom kožom ili stanjima poput ekcema, rozaceje ili psorijaze. No čak i oni s normalnom kožom primjećuju promjene tijekom zimskih mjeseci. Suha koža ne samo da svrbi, nego može učiniti fine linije i bore vidljivijima, kaže dr. med. Lovre Pedić, specijalist dermatologije i venerologije iz Opće bolnice Zadar.

