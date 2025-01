Sullivan ucijenio Stonese uoči nastupa u showu: 'Promijenite riječi pjesme ili idete doma!'

Rolling Stonesi su 15. siječnja 1967. godine gostovali u emisiji The Ed Sullivan Show kod voditelja Eda Sullivana. Plan je bio da nastupe s pjesmom Let's Spend the Night Together, ali voditelj ih je prisilio da promijene tekst pjesme iz "Let's spend the night together" u "Let's spend some time together". Navodno im je rekao: 'Ili promijenite pjesmu ili ništa od nastupa'. Mick Jagger i Bill Wyman kolutali su očima dok su pjevali pjesmu s izmijenjenim tekstom. Kada su se nakon nastupa vratili na pozornicu, bili su odjeveni u nacističke uniforme s kukastim križevima.