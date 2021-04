U Silicijskoj dolini, inovacijskom centru zapadnog svijeta, svojedobno su se izrodile i mnoge ideje koje možemo svrstati pod 'new age' lifestyle trendove. Problem je kada takvi trendovi plasiraju neistinite tvrdnje o tome što je za vas zdravo i poželjno, kaže New York Times u članku o trendu 'zdravog života' koji trese Ameriku - 'sirova' voda.

Sirova voda, neprocesuirana voda ili živa voda naziv su za istu stvar, a to je H20 koja je potpuno prirodna, dakle neprocesuirana flornim solima, klorom te voda koja ne prolazi kroz metalne cijevi javnoopskrbnog sistema.

Životni gurui 'prirodno' prodaju pod 'uvijek zdravo'

Poduzetnici i životni gurui koji su pogurali trend sirove vode, poput Douga Evansa, polaze od teze da sve što je prirodno je automatski bolje od onog što je neprirodno, umjetno ili potpomognuto kemijom ili tehnologijom, pa tako i sirova voda koja sadrži pesticide, bakterije, parazite i ostatke ljudskih i životinjskih fekalija. Međutim kao što već gotovo desetljeće preživljava mit o sirovoj hrani te štetnosti bilo kakve procesuiranosti onoga što jedemo, tako su mnogi spremni platiti gotovo 250 kuna za malo manje od deset litara 'netretirane izvorske' vode.

- Naša voda ima jedan podton slatkoće, divan glatki okus, ništa što bi napalo vaše okusne pupoljke - kaže prodavač Kevin Freeman iz San Francisca koji prodaje vodu koju buteljira "Live Water" kompanija, i tvrdi kako njegovi kupci kažu da osjećaju 'generalno poboljšanje, zategnutiju kožu, brže probavljanje hrane, a imaju i viška energije'. Zdravstveni radnici to nazivaju placebom, ili umišljenim benefitima.

- Spojler, okus je zapravo jednostanični bičaš, a doživljaj dizenterija - izruguju se protivnici trenda, a profesionalci iz sektora javnog zdravstva upozoravaju kako je ovo trend kojeg podržavaju pojedinci koji također često tvrde da je cijepljenje smrtonosno ili širi autizam, a GMO hrana 'po defaultu' škodljiva.

- Bez tretiranja vode dolazi do akutnih, a onda i kroničnih rizika. Iako trend nije opasan kao necijepljenje, koje ugrožava imunitet krda, zaista se šalje kriva poruka koju kada preuzme više ljudi, može postati opasna za kolektiv - rekao je dr. Donald Hensrud, direktor Mayo klinike u Rochesteru.

Njegovi ideološki protivnici i poduzetnici koji trend guraju tvrde kako je konzumiranje vode iz pipe trovanje.

- Filtracija uklanja dobre minerale, koji su nam itekako potrebni, a uklanjanje algi iz vode uništava zdrave bakterije. To je mrtva voda, voda nakrcana lijekovima, antibioticima, i fluorom kojeg država stavlja u vodu kako bi sedirala populaciju. Kada pijete sirovu vodu, ona nakon nekog vremena postane zelena ako je ne popijete na vrijeme, to je zato što je živa - kaže osnivač tvrtke "Live Water" Mukhande Singh (rođen kao Christopher Sanborn) koji zanemaruje da je fluoridacija vode jedan od top deset postignuća u javnom zdravstvu koja je itekako (i dokazivo) utjecala na zdravlje zubi građana.

Punjenje na neprovjerenim izvorima

Doug Evans tvrdi kako je prije no što je mogao naručiti sirovu vodu preko interneta hodao okolicom s plastičnim bocama koje je punio na izvorima koji su se često nalazili na privatnom posjedu, pa je to sve morao raditi pod okriljem noći, a sada tvrtke poput "Live Water", osim što kao znanost guraju netočne podatke, nude i karte izvora kako bi građani koji možda to žele, započeli svoju vlastitu potragu za sirovom vodom.





Takvu vodu, neprocesuiranu i direktno s 'izvora' piju i stanovnici Jemena u kojem bijesni rat, a zbog neprocesuirane vode u koju otječe sve i svašta tamo je trenutno najgora epidemija kolere u povijesti, s preko milijun zaraženih. Kritičari trenda napominju kako je riječ o fanatičnoj i štetnoj ideji koju, na kraju, mnogi koriste kao idealan izvor zarade i samoreklame. Doug Evans karijeru u inovacijama započeo je sa svojim ozloglašenim aparatom "Juicero".

Riječ je o sokovniku koji funkcionira kao hladna preša, tj. gotovo pet tisuća kuna vrijedan aparat čiji je jedini zadatak da istisne unaprijed napravljen sok iz vrećice koji kupujete upravo za svoj "Juicero".

Bloomberg je u svom kratkom videu pokazao da ako već želite kupovati komadiće voća i povrća u paketićima, onda vam je lakše iscijediti ih golim rukama, a ne trošiti na 'aparat'.

Evans, koji je za svoj start-up skupio 120 milijuna dolara od investitora, uskoro je povukao proizvod zbog 'nemogućnosti tako male kompanije da usluži i opskrbi sve klijente koji žele njihov proizvod', i prebacio se na sirovu vodu.

Kontrola vode je osnova zdravlja građana

Tragični primjer zagađenja vode poput onog u gradu Flintu u saveznoj državi Michigan dobar je primjer koliko je kontrola i zakonodavstvo važno, a zagađenje olovom kakvo se desilo u Flintu je realna opasnost. No, niti to nije dobar argument za sirovu vodu, već je argument za održavanje vodoopskrbnog sustava i jaču kontrolu radi zdravlja građana, te poštivanje zakona poput onog iz osamdesetih kojim je Kongres u SAD-u zabrani korištenje olovnih cijevi koje do danas nisu sve zamijenjene, te će trebati uložiti 384 milijarde u javni sustav kako bi ga se dovelo na zadovoljavajući nivo, kaže Vox.

S druge strane, zahvaljujući oštrim kontrolama i jasno definiranim propisima o kvaliteti vode SAD ima izrazito malen broj oboljelih od bolesti koje se prenose vodom - 13 smrti u 2017. povezane su sa zarazom bakterije legionele koja nastanjuje okruženja voda stajaćica.



- Postoji ta ideja svetosti prirodnog. Ljudi koriste biološke argumente kako bi opravdali ideju koja postoji od pamtivijeka - a to je da su nove stvari neprirodne i štetne, te da je sve bilo bolje 'prije' - napisao je za The Atlantic James Hamblin, i napomenuo kako je trend sirove vode još jedan u nizu kombinacija između neprihvaćanja ustanovljenih znanstvenih činjenica s idejom 'osobne slobode' i vrijednosti svega što je 'posve prirodno'.