Sumnjate da još voli bivšu? Evo u kojim scenarijima otići...

Ako partner ima djecu s nekim, sviđalo se to vama ili ne, oni će se često viđati - a što se bolje budete slagali, svi ćete biti sretniji. No, neki uz osobu ostaju 'blisko vezani' i dugo nakon što je veza okončana, bez ikakvog razloga pa se bivši pojavljuju na obiteljskim okupljanjima ili im se ime pojavljuje u svakom razgovoru.

'Usput, jesam li spomenula da mi je cimer zapravo bivši?', kaže djevojka, a vas oblije hladan znoj - podsjeća britanska seksologinja i stručnjakinja za veze Tracey Cox na jedan čest primjer kad je riječ o bivšima i donosi tri moguća scenarija kad su bivši ili bivša od sadašnjeg ili sadašnje 'vječno' prisutni - a tim scenarijima, kaže Cox, treba pristupiti s krajnjim oprezom.

Nisu očekivali prekid s bivšim

Upoznala sam ga dva mjeseca nakon njegove rastave, ali nisam imala pojma kakav mu je odnos sa bivšom, ispričala je jedna 35-godišnja žena.

Tada sam saznala da su trebali zajedno preseliti u Ameriku. Organizirali su stan, razvrstavali radne vize, a onda je tjedan dana prije odlaska ona sve otkazala. On nije imao pojma zašto i nije bio svjestan nikakvih problema u toj vezi. Bilo je kao da izlazim s praznom školjkom, dva mjeseca kasnije još je bio u totalnom šoku.'

- Većina nas pretpostavlja da je najvažnije pitanje koliko je dugo netko bio u vezi, no daleko je kritičnije otkriti jesu li obje strane bile emocionalno spremne za prekid - kaže Cox i priča da se s krajem veze teže suočavaju oni koji to nisu ni naslućivali.

Kad je očito da stvari ne idu dobro, ljudi imaju vremena da se naviknu na misao da više nisu par, no problemi nastaju kad je jedna osoba još uvijek ludo zaljubljena, a druga planira otići - ističe Cox.

Treba li ostati?

- Ako ste se našli brzo nakon njihovog prekida (za koji nisu vidjeli da dolazi kraj), velika je vjerojatnost da vam odnos neće preživjeti. Dajte mu (joj) do znanja da shvaćate da još uvijek tuguje i oporavlja se, pa im ostavite 'prostora za disanje'. Recite da vam se ako sviđa, ali nemojte ga (ju) siliti na novu vezu sve dok ne prežali staru - savjetuje terapeutkinja na Daily Mailu.

Još uvijek živi s bivšim (bivšom)

- Ako partner okonča vašu vezu brzo i neočekivano, to može značiti da još uvijek živi sa bivšom. A toga ima puno. Veći životni troškovi i više ljudi koji skupa unajmljuju stan znači da će jedno od njih morati spavati na sofi ili kod prijatelja dok ne nađe drugo mjesto za život. To košta, a treba i vremena za naći novi stan. Ako oboje žele ostati u prostoru koji sad dijele, to se može pretvoriti u 'igru ​čekanja', u kojoj nitko ne želi popustiti.'

Treba li ostati?

Saznajte kakav je točno plan: koliko dugo će se aktualni aranžmani nastaviti i što točno čekaju da počnu odvojene živote. Zatim jasno recite što možete podnijeti, a što ne.

Ako ste se tek upoznali, a njihov prekid nije bio tako davno, dogovorite se o poštenom razdoblju koje vi to možete tolerirati, a u kojem on/ona može nešto promijeniti.

Ako ste se tek upoznali a oni sretno žive sa svojim bivšima više od tri mjeseca, bez ikakvog znaka da uopće traže drugi smještaj, krenite dalje', savjetuje Cox.

Stalno priča o njemu (o njoj)

To može biti od toga da je 'ona obožavala tu seriju' do izjave tipa 'Tako je lijepo biti s nekim tko nije ljubomoran, ona bi u ovoj situaciji poludjela '.

Pozitivno ili negativno, ako stalno govore o bivšima ili spominju staru vezu, nisu krenuli naprijed - to je najgori znak da za njih ta veza nije bi blizu završene.

Pogotovo ako ih otvoreno 'proganjaju' na društvenim mrežama i imaju primjetne reakcije na sve što vide da bivši rade.'

Treba li ostati?

'Ovdje budite jako, jako oprezni: jer je ta osoba emocionalno zaglavila. Neobično toplo sjećanje ili povremeni komentar mogu proći , no ne i stalna priča o nekome koja znači da je zarobljen u prošlosti.

Činjenica je da se neki vjenčaju, imaju djecu i umru u 80-oj godini života, a da nikad nisu prežalili gubitak 'ljubavi života' u 18-oj godini. Ako ste upozorili više puta da vam se to ne sviđa, a oni nastavljaju, trebate otići.

Recite mu (joj) da učini sve što treba, npr. odu na posljednji susret s bivšim, i dajte im tjedan dana da to naprave - a ako se ni tad ništa ne promijeni, nemate što tu raditi', savjetuje terapeutkinja.

