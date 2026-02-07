Obavijesti

Sumnjate na gastritis? Evo koji su uzroci, simptomi, kako ga liječiti i koje su komplikacije

Gastritis je upala sluznice želuca koja pogađa velik broj ljudi diljem svijeta. Može biti akutan ili kroničan, a akutni oblik često je povezan s alkoholom ili prekomjernom uporabom lijekova. Kronični gastritis je rjeđi, ali je globalno vrlo rasprostranjen
Woman touching stomach painful suffering from stomachache causes of menstruation period, gastric ulcer, appendicitis or gastrointestinal system disease. Healthcare and health insurance concept
ŠTO JE GASTRITIS? Gastritis je upala sluznice želuca. Nastaje kada imunološki sustav prepozna oštećenje ili prijetnju sluznici i pokrene upalni odgovor. Upala može biti blaga ili teška te se javiti naglo ili postupno. Ako se ne liječi, može dovesti do komplikacija. | Foto: ipopba
