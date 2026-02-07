Sumnjate na gastritis? Evo koji su uzroci, simptomi, kako ga liječiti i koje su komplikacije

Gastritis je upala sluznice želuca koja pogađa velik broj ljudi diljem svijeta. Može biti akutan ili kroničan, a akutni oblik često je povezan s alkoholom ili prekomjernom uporabom lijekova. Kronični gastritis je rjeđi, ali je globalno vrlo rasprostranjen
ŠTO JE GASTRITIS? Gastritis je upala sluznice želuca. Nastaje kada imunološki sustav prepozna oštećenje ili prijetnju sluznici i pokrene upalni odgovor. Upala može biti blaga ili teška te se javiti naglo ili postupno. Ako se ne liječi, može dovesti do komplikacija.
| Foto: ipopba
ŠTO JE GASTRITIS? Gastritis je upala sluznice želuca. Nastaje kada imunološki sustav prepozna oštećenje ili prijetnju sluznici i pokrene upalni odgovor. Upala može biti blaga ili teška te se javiti naglo ili postupno. Ako se ne liječi, može dovesti do komplikacija. |
Foto: ipopba
ŠTO JE GASTRITIS? Gastritis je upala sluznice želuca. Nastaje kada imunološki sustav prepozna oštećenje ili prijetnju sluznici i pokrene upalni odgovor. Upala može biti blaga ili teška te se javiti naglo ili postupno. Ako se ne liječi, može dovesti do komplikacija.
| Foto: ipopba
ZNAKOVI I SIMPTOMI Simptomi gastritisa ponekad izostaju u ranoj fazi. Kako se stanje pogoršava, mogu se pojaviti bol u želucu i nadutost. Česti simptomi su mučnina, povraćanje i gubitak apetita. Akutni gastritis obično uzrokuje brže i jače simptome.
| Foto: 123RF
BOL U ŽELUCU Bol u želucu jedan je od najčešćih simptoma gastritisa. Može biti tupa, žareća ili probadajuća te se često pogoršava nakon jela. Intenzitet boli varira ovisno o jačini upale. U nekim slučajevima bol se može širiti prema gornjem dijelu trbuha.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NADUTOST Nadutost se javlja zbog poremećene probave i nakupljanja plinova u želucu. Često je praćena osjećajem punoće i nelagode. Može se pojaviti i nakon manjih obroka. Nadutost se često pogoršava kod masne ili začinjene hrane.
| Foto: DREAMSTIME
PROBAVNE SMETNJE (DISPEPSIJA) Probavne smetnje uključuju osjećaj pečenja, težine ili nelagode u želucu. Često se javljaju nakon obroka. Ovaj simptom može trajati dulje vrijeme kod kroničnog gastritisa. Dispepsija značajno utječe na kvalitetu života.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GUBITAK APETITA Upala sluznice želuca može smanjiti želju za jelom. Osoba se može brzo zasititi ili osjećati nelagodu pri pomisli na hranu. Dugotrajan gubitak apetita može dovesti do gubitka tjelesne težine. Ovaj simptom je češći kod kroničnog gastritisa.
| Foto: 123RF
ŠTUCANJE Štucanje se može javiti zbog iritacije živaca povezanih sa želucem. Iako obično bezopasno, može biti neugodno i učestalo. Kod gastritisa se često javlja zajedno s nadutošću. Dugotrajno štucanje može ukazivati na jaču iritaciju želuca.
| Foto: Dreamstime/ilustracija
MUČNINA Mučnina je čest simptom, osobito kod akutnog gastritisa. Može se pojaviti iznenada ili nakon obroka. Često je povezana s osjećajem nelagode u gornjem dijelu trbuha. U težim slučajevima može dovesti do povraćanja.
| Foto: Nicoleta Ionescu
POVRAĆANJE Povraćanje se javlja kada je upala želuca izraženija. Može sadržavati želučanu kiselinu, a u težim slučajevima i tragove krvi. Često donosi privremeno olakšanje mučnine. Učestalo povraćanje zahtijeva liječničku procjenu.
| Foto: Lars Zahner
UZROCI Gastritis može imati različite uzroke, uključujući infekcije i bolesti. Na razvoj bolesti utječu i kemikalije te životne navike. Često je rezultat kombinacije više čimbenika. Prepoznavanje uzroka ključno je za liječenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ALKOHOL I CIGARETE Konzumacija alkohola i pušenje značajno povećavaju rizik od gastritisa. Pretjerana uporaba nesteroidnih protuupalnih lijekova također oštećuje sluznicu želuca. Aspirin i ibuprofen su česti uzročnici. Dugotrajna uporaba zahtijeva liječnički nadzor.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
INFEKCIJE Bakterijske i virusne infekcije čest su uzrok akutnog gastritisa. Najpoznatija je infekcija bakterijom H. pylori. Također se može javiti nakon želučane gripe. Infekcije uzrokuju naglu upalu sluznice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
AUTOIMUNE BOLESTI Autoimune bolesti mogu potaknuti razvoj gastritisa. Bolesti poput celijakije i Crohnove bolesti često su povezane s upalom želuca. Sarcoidoza također može biti uzrok. Ove bolesti uzrokuju dugotrajnu upalu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KEMOTERAPIJA Kemoterapija i zračenje mogu oštetiti sluznicu želuca. Refluks žuči također može izazvati gastritis. Psihološki stres ima značajnu ulogu u razvoju bolesti. Svi ovi čimbenici dodatno iritiraju želudac.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PRETRAGE U nastavku pogledajte koje pretrage pomažu u dijagnozi gastritisa.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KRVNE PRETRAGE Krvne pretrage koriste se za otkrivanje anemije i infekcija. Često su dio rutinske dijagnostike. Mogu ukazati na kronično krvarenje ili manjak vitamina. Pomažu u određivanju uzroka gastritisa.
| Foto: 123RF
SLIKOVNE PRETRAGE Rendgenske snimke gornjeg dijela probavnog sustava koriste se u dijagnostici. Omogućuju uočavanje čireva i oštećenja želuca. Ove pretrage pomažu u procjeni težine bolesti. Često se koriste prije endoskopije.
| Foto: 123RF
ENDOSKOPIJA Gornja endoskopija omogućuje izravan pregled sluznice želuca. Često se koristi za potvrdu dijagnoze gastritisa. Tijekom postupka može se uzeti uzorak tkiva. Biopsija pomaže u otkrivanju uzroka upale.
| Foto: Zaiets Roman
TEST NA H. PYLORI Testiranje na H. pylori važno je za dijagnozu. Često se koristi test daha s ureom. Povišena razina ugljikova dioksida ukazuje na infekciju. Test je brz i neinvazivan.
| Foto: 123RF
LIJEČENJE Liječenje gastritisa ovisi o uzroku bolesti. Prestanak uzimanja alkohola ili lijekova često je nužan. To se provodi uz liječnički nadzor. Cilj je smanjiti upalu i zaštititi sluznicu. U nastavku pogledajte kako se gastritis liječi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ANTACIDI Antacidi neutraliziraju višak želučane kiseline. Dostupni su bez recepta. Pomažu u ublažavanju bolova i žgaravice. Koriste se za blaže oblike gastritisa.
| Foto: Canva
H2 BLOKATORI I INHIBITORI PROTONSKE PUMPE H2 blokatori smanjuju proizvodnju želučane kiseline. Inhibitori protonske pumpe djeluju snažnije i dugotrajnije. Obje skupine lijekova pomažu zacjeljivanju sluznice. Često se koriste u terapiji gastritisa.
| Foto: 123RF
ZAŠTITNI LIJEKOVI ZA SLUZNICU Ovi lijekovi oblažu sluznicu želuca i štite je od kiseline. Posebno su korisni kod oštećenja i čireva. Omogućuju brže zacjeljivanje tkiva. Često se koriste u kombinaciji s drugim lijekovima.
| Foto: 123RF
OSTALI OBLICI LIJEČENJA Kod bakterijske infekcije propisuju se antibiotici. Terapija obično traje nekoliko dana. Lijekovi protiv mučnine mogu se koristiti po potrebi. Liječenje se prilagođava simptomima pacijenta.
| Foto: B
KOMPLIKACIJE U nastavku saznajte do kojih komplikacija može doći zbog gastritisa.
| Foto: Ilustracija/Goran Kovačić/Pixsell
PEPTIČKI ULKUSI Jedna od komplikacija gastritisa su peptički ulkusi. To su bolne ranice na sluznici želuca. Mogu uzrokovati krvarenje. Zahtijevaju pravodobno liječenje.
| Foto: 123RF
PERFORACIJA PROBAVNOG SUSTAVA Uznapredovali ulkus može probiti stijenku želuca. To dovodi do peritonitisa, ozbiljne upale trbušne šupljine. Stanje je hitno i opasno po život. Zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju.
| Foto: 123RF
OPSTRUKCIJA IZLAZA IZ ŽELUCA Dugotrajna upala može dovesti do stvaranja ožiljaka. Oni mogu suziti prolaz između želuca i crijeva. Posljedica su bol, mučnina i povraćanje. Ovo stanje može zahtijevati kirurško liječenje.
| Foto: 123RF
ANEMIJA Krvarenje iz čireva može uzrokovati anemiju. Infekcija H. pylori i autoimuni gastritis ometaju apsorpciju vitamina B12. To može dovesti do perniciozne anemije. Redovite kontrole su važne.
| Foto: dreamstime/ilustracija
ATROFIČNI GASTRITIS Atrofični gastritis uzrokuje stanjivanje sluznice želuca. Time se smanjuje apsorpcija hranjivih tvari. Može dovesti do smanjene proizvodnje želučane kiseline. Ovaj oblik povećava rizik od raka želuca.
| Foto: Theepatheep Kawinpathawee
PREVENCIJA Prevencija gastritisa uključuje dobru higijenu i izbjegavanje infekcija. Važno je ograničiti alkohol i hranu koja nadražuje želudac. Smanjenje stresa i prestanak pušenja također pomažu. Umjerena uporaba lijekova smanjuje rizik.
| Foto: PROFIMEDIA