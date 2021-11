Znate onaj osjećaj kada jednostavno znate da nešto nije u redu u određenom odnosu? To može biti i u prijateljstvu i u obitelji, ali je nekako najčešće u romantičnim vezama. Često dođete u određenu situaciju kada se preispitujete je li vaš partner stvarno taj. Tjeskoba u vezi je stvarna pojava, a događa se i najboljima.

Kada se želite riješiti tih loših osjećaja nikada nemojte izabrati lakši put rješavanja problema, a to je svađa ili šutnja. Uvijek, ali apsolutno uvijek, svaki problem iskomunicirajte s drugom stranom, koliko god teško bilo.

Niti šutnja niti svađa vam neće pomoći - osjećat ćete se gore i nećete ništa riješiti.

Psihoterapeutkinja Katherina Schafler, u jednom od svojih članaka, navela je četiri pitanja koja si trebamo postaviti kada se susretnemo s tjeskobnim preispitivanjem i nesigurnošću u vezi.

Ova pitanja određuju kvalitetu vaših odnosa s partnerom.

1. Vidiš li me?

Svi želimo biti viđeni. Na osobi s kojom smo svaki dan možemo vidjeti vidi li nas, sluša li nas ili razmišlja o nečemu drugom. To se lako primijeti.

Zapitajte li se gleda li vas kad je s vama i kada pričate? Pamti li ono što pričate i sluša li vas?

Ako vas netko ne gleda i ako u njegovim očima ne vidite iskrenost i ljubav, s njim se nećete moći ni istinski povezati. Shvatiti ćete da vam fali jedan veliki dio. Ako vas uz to ni ne sluša niti mu je bitno što vi govorite, u tu vezu sumnjate s razlogom. Partneru onda nije dovoljno stalo, i to vam daje do znanja s tim.

2. Je li ti drago što sam ovdje?

Jeste li ikada u kino, kafiću ili restoranu vidjeli par koji sjedi zajedno za stolom i ne pričaju nego i jedno i drugo bulje u svoje mobitele? Realno gledajući, takvi parovi, koji ne pričaju nego gledaju u mobitele ni ne trebaju ići nigdje zajedno. Mogu ići i sami na večeru, njima partner ni ne treba.

Kada to primijetite, shvatit ćete koliko je to uobičajeno.

Ako ste s nekim u vezi, on ne bi trebao samo primijetiti da ste vi tu već bi i trebao brinuti o vama. Ako zajedno izađete, onda ćete zajedno i pričati, smijati se, uživati, a ne biti svatko na svom mobitelu.

Ako vi i vaš partner oboje visite na mobitelu kada izađete zajedno onda vam je ili dosadno, ili nemate o čemu pričati. Takva veza će postat monotona, a ubrzo bi moglo doći do prevare ili prekida. Pripazite na takve znakove.

3. Jesam li ti dovoljan ili trebam biti bolji u nečemu?

Postoji toliko mnogo stvari zbog kojih možete osjećati tjeskobu u vezi. Netko vam može pružiti ljubav, može vas slušati i gledati u vas, ali vi i dalje imate osjećaj da na neki način niste dovoljno dobri. Prepoznajete taj izraz razočaranja u partnerovim očima, ili nemir, ili nezadovoljstvo, i osjećate taj osjećaj tuge, često ne znajući zašto.

Želimo da nas vide i čuju, da se o nama brinu, da nas vole, da im ništa ne nedostaje s nama. Želimo biti vrijedni ljubavi. Želimo biti voljeni takvi kakvi jesmo. Želimo da nas partner prihvaća i da ne traži našu bolju verziju.

Ako primijetite da vašem partneru nešto nedostaje ili da vam često prigovara 'zašto nisi ovo napravio bolje? Ovo ti je bolje... Ne sviđa mi se to, bolje da si ovakav...' komunicirajte s njim. Ako traži previše i ako vas želi mijenjati iz korijena samo gubite vrijeme u toj vezi. On nije za vas.

4. Mogu li reći da sam posebna po načinu na koji me gledaš?

Nema ništa bolje od toga da vas netko gleda s ljubavlju u očima. Što je to što nam daje do znanja da nas voli osoba koja nam se sviđa? Iskra u njihovim očima? Osmijeh? Teško je to reći, ali na partneru s kojim smo trenutno u romantičnoj vezi, kad to vidimo, znamo.

Vi jednostavno možete vidjeti i osjetiti jeste li nekom posebni po načinu na koji vas netko gleda, dodiruje i ljubi.

Da biste imali zdrav odnos s bilo kim, odgovor na sva četiri pitanja mora biti potvrdan. Razmislite o tome kada ste zadnji put osjetili povezanost s nekim - čak i sa strancem na ulici. Zašto ste osjetili povezanost? Vjerojatno zato što ste se osjećali viđenim. Osjećali ste se posebno. Osjećali ste se dovoljno dobro.

Sljedeći put kada osjetite tjeskobu u vezi, bilo kojoj, postavite si ova pitanja. Možda ćete otkriti da imate dobar razlog za to, piše Your Tango.