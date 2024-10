Super čajevi za jak imunitet: Cimet i đumbir tjeraju prehladu

Topli čajevi zimi odlični su saveznici za jačanje imuniteta. Donosimo koji su pritom najbolji izbor.

Kamilica je poznata ljekovita biljka, a ima blag i opuštajući miris te nježnu aromu koja smiruje napetost. Čaj od kamilice odličan je za ublažavanje probavnih tegoba i jačanje imuniteta. Potiče proizvodnju leukocita, koji brane organizam od bolesti. Jednu do dvije žličice osušenih cvjetova kamilice prelijte kipućom vodom i ostavite oko minutu te potom procijedite.

Čaj od šipka najbolji je izbor kad je riječ o obrani od prehlada i virusa. Listopad i studeni idealno su vrijeme za berbu ploda divljeg šipka također poznatog kao divlja ili pasja ruža. Zbog obilja vitamina B i C super jača imunitet. Ubiru se zreli crveni plodovi i sjemenke. Plodove prije sušenja razrežite, očistite sjemenke i sve dobro operite kako biste odstranili bjelkaste dlačice koje okružuju sjemenke. Plodove je najbolje sušiti na temperaturi do 50°C.

Šipak i drugi voćni plodovi kuhaju se do 10 minuta (malo dulje). Čaj od šipka bit će bogatiji vitaminom C ako nakon kuhanja odstoji od 30 do 60 minuta pa ga tek onda procijedite. Čaj se po potrebi zasladi domaćim, prirodnim medom.

Đumbir stimulira proizvodnju interferona i ima protuupalna svojstva. Kinezi su od davnina svježi đumbir koristili kod prehlada te bolova u mišićima i kostima. Preporučena doza je 2 šalice na dan.

Uzmite korijen, ogulite ga i naribajte ili nasjeckajte na sitno. Trebat će vam 1 čajna žličica za jednu šalicu čaja. U šalicu stavite nasjeckani đumbir i prelijte s 2 dl kipuće vode. Pričekajte 5 minuta, zatim procijedite. Po želji dodajte limun i med. Za još bolji okus, dodajte štapić cimeta.

Kinezi su kurkumu koristili u medicini još prije nekoliko tisuća godina. Smatra se najljekovitijom biljkom na svijetu. Glavni sastojak kurkume je kurkumin, koji ima protuupalna, antibakterijska i antivirusna svojstva, a jednako tako poboljšava funkcioniranje imunološkog sustava. Za čaj se može koristiti ribani korijen ili kurkuma u obliku praha. Možete ga piti do tri puta na dan.

Cimet je jedan od najstarijih začina, a u njemu ima salicilata, koji snižavaju temperaturu i djeluju protuupalno. Cimet je izvrstan izvor mangana, željeza, kalcija, bakra i cinka.

Za čaj, u šalicu stavite 1/2 žličice mljevenog cimeta te prelijte s 250 ml prokuhane vode. Ostavite da odstoji 10 minuta te procijedite.