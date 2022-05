Super ideja za izlet: Posjetite Arheo park Vrlovka koji spaja doživljaj neolitika i 21. stoljeće

Hrvatska je puna ljepota i sjajnih mjesta za uživanje, no mnogi još nisu čuli za Arheološki park Vrlovka. Evo prilike da se upoznate s nevjerojatnim ljepotama koje se nalaze u Općini Kamanje, samo desetak kilometara od Ozlja prema slovenskoj granici. Već ovoga petka otvaraju se vrata ove prirodne ljepote i čeka vas cijeli niz zanimljivosti koje će oduševiti cijelu obitelj.

Špilja Vrlovka nalazi se pored samog toka rijeke Kupe, tako da vas čeka prava prirodna poslastica, a da stvar bude bolja riječ je o lokaciji na kojoj je potvrđeno ljudsko obitavanje još od vremena neolitika, preko antike i srednjeg vijeka, pa sve do današnjih dana.

Vjerojatno niste znali, ali ovo je mjesto gdje se kod Indoeuropljana otvaralo nebo i tada se odvijala komunikacija između nebeskog i podzemnog svijeta. Ovo je mjesto bilo mjesto hodočašća. Bilo je to svetište gdje su se donosili darovi silama zla i silama dobra.

- Karlovačka županija i dalje će nastaviti ulagati u bogate turističke potencijale kako bi opravdala epitet najposjećenije kontinentalne županije. Vjerujemo da će Arheo-park Vrlovka opravdati svoje postojanje i privući brojne domaće i inozemne posjetitelje, a posebno prijateljske nam Slovenije - istaknula je Marina Furdek Hajdin, županica Karlovačke županije.

Osim same Vrlovke koja će vas očarati na prvu, imat ćete priliku i uživati u pikniku ili vožnji u kajaku, a za takav dodatni sadržaj dovoljno je da se najavite putem društvenih mreža Arheološkog parka Vrlovka i s lakoćom se možete pribilježiti za dodatne užitke u prirodi. Bit će tu uskoro i mogućnost jahanja, ali i cijelog niza dodatnog sadržaja.

Posjetitelje očekuju i brojne zanimljive priče - od znanstvenih do zabavnih, a budući da se, zbog zaštite lokaliteta, špilja mora zatvoriti dio godine, očekuje vas i 3D tehnologija koja će vam omogućiti doživljaj špilje u mjesecima kada je zatvorena.

Ova 3D prezentacija zapravo je prava poslastica za djecu i odrasle jer ćete kroz nju proći kroz deset priča i deset lokacija, a saznat ćete sve o mračnim silama u koje su ljudi vjerovali, o nastanku špilje i dakako o šišmišima koji tu obitavaju.

Osim šetnje špiljom, 3D tehnologija virtualne stvarnosti ponudit će šetnju i druženje sa 'živim' mještanima neolitskog sela koje je obitavalo na ovom istom mjestu.

- Sadržajno, Arheološki park Vrlovka ima izuzetan kulturno turistički potencijal i u kratkom će periodu postati prepoznatljivo izletište svih generacija i šire od Republike Hrvatske. Očekujemo Vas s dobrodošlicom - kazao je Damir Mateljan, načelnik Općine Kamanje.

Ovaj biser Hrvatske otvara se ovoga petka, 27. svibnja, od 12 sati, a budući da je pred nama i praznični dan, ovaj je vikend produžen sve do ponedjeljka. Špilja će biti otvorena od 12 do 15 sati, ali na dan otvorenja i od 20 do 22. Prvi dan očekuje vas i glazbena večer uz grupu 'La Papa'.

U ovoj godini zamišljeno je da Park za posjetitelje bude otvoren samo vikendom, ali s vremenom kako interes bude veći, u Parku već sada razmišljaju o dodatnim terminima i sadržajima.

Arheološki park Vrlovka, koji je udaljen samo sat vremena od Zagreba, sat i pol od Rijeke i svega pola sata od Karlovca, svakako zapratite i na društvenim mrežama Facebook i Instagram gdje vas očekuju brojne zanimljivosti ove lokacije, ali i mogućnost da si rezervirate termin za piknik ili kajak.

