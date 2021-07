Špilja Vrelo svoje ljepote otkrila je 8. srpnja 1950. godine, a 71. godina od njezina pronalaska obilježit će se Danom otvorenih vrata u petak, 9. srpnja od 10 do 19 sati s atraktivnim programom. Ulaz u špilju tijekom Dana otvorenih vrata je besplatan, a posjetitelji će imati mogućnost uživati u dvjema izložbama, tematskoj prezentaciji radova goranskih umjetnika i stručnom vodstvu speleologa.

Po prvi put će u špilji Vrelo biti prikazana izložba fotografija dijelova špilje koji su dostupni samo speleolozima. Izložba fotografija špilje kao i skulptura goranskih autora bit će dostupne cijeloga dana, a prezentacija radova autora i skulptura Goranske kiparske radionice od 17 do 18 sati. Vodstvo speleologa bit će na rasporedu od 11 do 12 sati te od 18 do 19 sati gdje će posjetitelji imati priliku saznati sve tajne ove podzemne ljepotice, smještene u Općini Fužine.

Procjena je da je ova špilja nastala prije 3.5-4 milijuna godina, dok su špiljski ukrasi nastali prije više od 500 tisuća godina. To je u potpunosti ravna i jedina je špilja u Europi u čijoj ljepoti mogu uživati i osobe u invalidskim kolicima. Dostupna za sve generacije, od obitelji s malenom djecom do onih zrelije dobi.

Bogata je špiljskim ukrasima, a na samo pedesetak metara od ulaza očarava prekrasan pogled na gorski izvor, jezero i ponor. Bistar i hladan gorski potok, iz porječja rijeke Ličanke, u izrazito kišnim razdobljima poplavljuje špilju.

U nedjelju, 11. srpnja od 10 do kasnih popodnevnih sati održat će se prvi Festival rekreacije & bobičastog voća, specifičnog za Gorski kotar u Zabavnom i paintball parku u Vratima. Program će započeti s prezentacijom i degustacijom plodova gorja, od likera do slatkih zalogajčića kojeg pripremaju goranski OPG-ovi i ugostitelji. Od 11 sati ide se na kratki izlet do Belog Sela i obilazak Edukativnog planinskog vrta Karolina gdje će se predstaviti uzgoj te ljekovitost bobičastog voća. Nakon izleta do Belog Sela slijedi zabavni dio programa uz glazbu i rekreativne sadržaje koji će se nastaviti u Zabavnom i paintball parku.