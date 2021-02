Svim roditeljima je poznat stres koji dožive (a neki i šok) kad uđu u dječju sobu, a igračaka posvuda. No, zahvaljujući mašti i Internetu danas je puno lakše doći do fenomenalnih rješenja koji su uz to i prilično jeftini.

Ova mama je otkrila svoje 'genijalno' rješenje za pohranu goleme kolekcije Barbie lutaka svoje kćeri, a sve što joj je trebalo je viseći organizator za vrata.

Pametna mama otkrila je da je organizator objesila s unutarnje strane vrata i u svaki pretinac stavila jednu Baribe lutku.

U svakom pretincu ima dovoljno mjesta da se uz samu Barbiku mogu pospremiti i njezini dodaci poput oštrih cipelica, torbica, češljeva, zamjenske robe i ostalih dodataka. A sve je lijepo i pregledno.

Njezina objava prikupila je preko 1000 lajkova na Facebook stranici Family Lockdown Tips & Ideas, a mnogi su roditelji rekli kako su impresionirani njezinom idejom piše britanski Sun.

- Ovo je tako dobra ideja - napisala je jedna mama.

- Obožavam ovo! Iskoristit ću ovu ideju za akcijske figurice svojih dečkiju! - napisala je druga.

- I mi smo se tog dosjetili! Super trik - napisao je treći komentator.