Super rješenje: Pametne dekice s kojima bebi nikad nije zima

Razmišljala sam kako bi bilo dobro imati dekicu u koju bi svoje djevojčice zamotala tako da ju ne mogu skinuti sa sebe, ali i da bude praktična za kolica, auto sjedalicu i krevetić, priča mlada poduzetnica iz Vinkovaca

<p>Najbolje ideje i proizvodi nastaju iz neke potrebe, govorila je profesorica Slavica Singer studentima poslijediplomskog studija Poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Među studentima je tada bila i danas majka i poduzetnica<strong> Ivana Papić (32)</strong> iz Vinkovaca.</p><p>Upravo te profesoričine riječi potaknule su je da pokrene svoju liniju tekstilnih proizvoda namijenjenih mamama i bebama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Tek kada sam se kao majka dvije curice suočila sa njihovim potrebama i željama te otkrila da na tržištu i dalje ima mjesta novotarijama koje bi mamama dobro došle, sjetila sam se riječi profesorice Singer i odlučila kreirati to što mi nedostaje.Naime, kada god bi šetala sa svojim zaigranim djevojčicama gurajući ih u kolicima one bi našle načina izbaciti dekicu iz kolica, zguliti je sa sebe i otkriti se. Razmišljala sam kako bi bilo dobro imati dekicu u koju bi ih zamotala tako da ju ne mogu skinuti sa sebe, ali i da bude praktična za kolica, auto sjedalicu i krevetić. Skicirala sam svoju ideju na papiru i pokazala ju prijateljici krojačici. Ona ju je iskrojila i sašila po slici i ustanovile smo da imamo 3 u 1 dekicu za bebe sa nemirnim nogama. Posebna je po tome što ima ušivene remenčiće kojima se veže za kolica ili sjedalicu - kaže mlada poduzetnica Ivana koja je zapravo odmah nakon školovanja počela je raditi u obiteljskom privatnom biznisu, obzirom da joj roditelji imaju svoju firmu u kojoj je Ivana radila knjigovodstvo.</p><p>Tu je naučila puno o poduzetništvu pa joj nije trebalo puno da pokrene svoj biznis. Prije dvije godine registrirala je kućnu radinost, potom prošle godine obrt, a ove je godine uselila u jedan od poslovnih prostora u novoizgrađenom Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci. Zaposlila je i krojačicu <strong>Ivanu Očevčić</strong>, a sve svoje proizvode zaštitila u Zavodu za intelektualno vlasništvo. Svoj je brand nazvala Mamino i trenutno ima 15-tak proizvoda. </p><p>- Zamah za sve dale su mi moje prijateljice ali druge mame kojima sam dala 3u1 dekicu na testiranje. Kada su vidjele kako funkcionira, rekle su mi da je to super proizvod i da bih trebala krenuti u proizvodnju. Uostalom sva ova oprema koju šijemo je testirana i na mojim kćerima. One su izbirljive pa znam da, ako se njima ne sviđa, neće se svidjeti ni drugoj djeci - smijući se kaže mama Ivana koja je, osim 3u1 dekice, osmislila i vreću za spavanje sa nogavicama, za većinu djece koja ne vole spavati u običnim vrećama jer ne vole ‘sputane’ noge. U radnji se kreiraju i šivaju također i pamučne dekice od vafel tkanine za zimu i ljeto, muslinovi pokrivači, kratke i duge hlačice od muslina, udobne pamučne haljine za mame dojilje, ogrtači za poslije kupanja za bebe i slično. Svi su proizvodi toplih veselih boja, dezena koji prate dječje likove iz crtića kako bi ih brže zavoljeli i prihvatili. </p><p>- Mame su oduševljene proizvodima zbog njihove jednostavnosti i kvalitetnog materijala. Koristimo isključivo čisti pamuk jer mrzim sintetiku. Sve materijale nabavljam u Sloveniji jer imaju odlične proizvode. Za sada sve radimo po narudžbi. Nemamo prodajno mjesto nego prodajemo putem društvenih mreža, Facebooka i Instagrama. a uskoro i naše web stranice. Mame influenceri su dobra reklama, ali puno toga ide usmeno predajom među mamama koje međusobno dijele dobra iskustva s nekim proizvodom pa tako znam da je mnogo njih dobilo preporuku za dekicu 3u1 od neke druge mame. Čak mi daju i neke svoje ideje što bi bilo dobro još napraviti i osmisliti - govori Ivana.</p><p>Pokušavaju sada napraviti zalihu proizvoda, ali im ne ide jer sve brzo prodaju, pa Ivana misli da će početkom iduće godine morati zaposliti još jednu krojačicu. Sada kreću u šivanje univerzalnih vreća za kolica za zimu. Sve je, dodaje, prihvatljivih cijena jer želi da si brand Mamino za svoju djecu mogu priuštiti i roditelji slabijih primanja. Moto branda Mamino je ‘naši proizvodi čine odrastanje vaše djece jednostavnijim’ pa u skladu sa njime i razvija svoje ideje. </p><p>- Za poduzetnika su najvažniji ideja i koje je ciljno tržište. Moja ideja je bila dobra jer je praktična, funkcionalna i zašto što su ciljno tržište mame koje su doista dobro tržište. Kada im ponudite nešto dobro, kupili ste mamu, osim toga i sama sam takva. Uvijek sam težila jednostavnosti i praktičnosti. Do prije par godina nisam mislila da ću se baviti kreativnim poslom nego sam se vidjela u knjigovodstvu i reviziji no, ovo je bila jedna od onih prilika koju morate ugrabiti i danas mogu reći da sam zadovoljna zbog te odluke jer na posao idem s osmjehom - dodaje Ivana.</p><p> </p>