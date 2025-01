Super savjeti za spas suhe kože ruku tijekom hladnih mjeseci

Zima je nemilosrdna prema koži naših ruku, stoga ovih dana mogu postati crvene, ispucale i grube. Glavni krivac je, naravno, nedostatak vlage, koju dobivamo ne samo prehranom, već i klasičnom njegom kože.

Tijekom zime, vlažnost zraka drastično opada, a u zatvorenim prostorima situacija je još gora zbog grijanja. Često pranje ruku, kako biste izbjegli prehladu ili gripu, dodatno uklanja prirodna ulja iz kože. Sve to može utjecati na ruke - lako postanu toliko isušene da pucaju, ljušte se i krvare.

- Ljudi dolaze s pukotinama na rukama i kažu mi da ne razumiju što se događa - objašnjava dermatologinja Ellen Marmur, autorica knjige "Simple Skin Beauty: Every Woman's Guide to a Lifetime of Healthy, Gorgeous Skin".

- Radi se jednostavno o ekstremno suhoj koži - dodaje i navodi kako je već to dobra stvar, da ste krenuli više se njegovati.

Jak ili slab zaštitni sloj?

Kako vaše ruke podnose zimske uvjete ovisi o snazi zaštitne barijere kože, kaže Charles Crutchfield III, profesor dermatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Minnesoti.

Zaštitna barijera kože sastoji se od proteina, lipida i ulja. Štiti kožu, a njezina kvaliteta uglavnom je određena genetikom. Ako imate slabiju barijeru, skloniji ste simptomima osjetljive kože, poput svrbeža, upala i ekcema, a vaše će ruke biti osjetljivije na isušivanje tijekom zime. Ako ste prošle zime imali ispucalu kožu, veća je vjerojatnost da će se to ponoviti.

Hidratacija, hidratacija, hidratacija

Da biste tretirali suhu i perutavu kožu, trebate nadoknaditi vlagu koju vaša koža očajnički treba. Pijenje vode neće riješiti problem, kažu stručnjaci, treba joj i klasična njega kremama.

- Hidratantna krema nanesena izravno na kožu sprječava isparavanje vode i daje koži zdrav, svjež izgled - kaže dermatologinja Amy Wechsler, autorica knjige "The Mind-Beauty Connection: 9 Days to Reverse Stress, Aging and Reveal More Youthful, Beautiful Skin".

Hidrataciju treba početi prije nego što se pojave prvi znakovi suhoće.

- Najbolja prevencija je početi koristiti hidratantnu kremu prije nego što ruke pokažu znakove isušivanja - savjetuje Marmur.

Jedno nanošenje dnevno nije dovoljno.

- To pruža zaštitu možda pet minuta - kaže Marmur. Češće nanošenje, pet ili šest puta dnevno, osigurava dugotrajniju zaštitu.

Savjetuje da kreme držite na mjestima gdje su vam uvijek pri ruci — u kupaonici, torbici, na radnom stolu — kako biste razvili naviku redovitog korištenja. Ne zaboravite nanijeti kremu i na zanoktice i nokte jer i oni postaju suhi.

Odabir prave hidratantne kreme

Na policama drogerija postoji mnoštvo krema za ruke i losiona za tijelo. Wechsler ističe da su ključni sastojci oni koji sadrže emolijense i humektanse.

Emolijensi: Djeluju kao lubrikanti na površini kože, popunjavajući praznine između stanica i držeći kožu mekanom i glatkom. Potražite sastojke poput lanolina, ulja jojobe, skvalena i gliceril stearata.

Humektansi: Privlače vlagu iz okoline na površinu kože, povećavajući njezin sadržaj vode. Ključni sastojci su glicerol, hijaluronska kiselina, sorbitol i urea.

Ako su vam ruke jako oštećene, s pukotinama i osjetljivošću, birajte gušće kreme s bogatim sastojcima poput dimetikona, kakao maslaca ili pčelinjeg voska. Nanesite obilno prije spavanja, stavite pamučne rukavice i ostavite preko noći.

Kako pravilno prati ruke?

Zaštitite ruke tijekom čestog pranja korištenjem blagog sapuna i mlake vode, a odmah nakon pranja nanesite hidratantnu kremu. Ako ruke perete više od desetak puta dnevno, razmislite o korištenju gela za dezinfekciju ruku umjesto sapuna za neke od tih pranja.

Ostali korisni savjeti

Ovlaživač zraka: Povećanje vlažnosti zraka pomaže ne samo rukama nego i ostatku tijela, uključujući usne i nosnu sluznicu.

Rukavice: Nosite rukavice ili rukavice s podstavom kada ste vani, a ako vam se ruke smoče, odmah ih osušite i nanesite kremu.

Ako se crvenilo, perutanje i osjetljivost nastave, obratite se dermatologu. Pravilnom njegom i pažnjom možete sačuvati zdravlje i ljepotu svojih ruku unatoč zimskim uvjetima, piše webmd.