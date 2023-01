Super tanke obrve i porculanski ten: Pogledajte kako izgleda make-up tutorijal iz davne 1935.

Iako nema originalnog videa iz tridesetih godina, već tek fotografije, bilo je do nedavno gotovo nemoguće složiti nešto ovako realno. No, sada je tehnologija 'deep learning' umjetne inteligencije otvorila nove mogućnosti - u videu vidimo slavnog vizažista Maxa Factora kako kreira look koji je vladao u to vrijeme. Također vidimo načine aplikacije šminke, tadašnje tehnike i proizvode.

Vratimo se gotovo stoljeće unazad - žene su tada nosile tanke obrve, gotovo potpuno počupane u obliku luka, crtale su ih olovkom, a usne su bile obojene.

POGLEDAJTE VIDEO: Make-up kreativnost

Netom prije toga, tijekom dvadesetih, vladao je trend 'kupidovog luka', odnosno stila iscrtavanja gornjeg djela usana.

U to vrijeme Hollywood je postavljao trendove, dok je vizažist čiji brend poznajemo i danas, Max Factor, bio jedan od vodećih vizažista u svijetu filma i kinematografije. Uređivao je dame za snimanja filmova, od kojih su mnoge bile planetarno popularne.

Žene su svakodnevno kupovale magazine, primjerice Photoplay koji je obavezno objavljivao razne vodiče za ljepotu. Zvijezde poput Grete Garbo, Marlene Dietrich, Joan Bennet, Mae West, Jean Harlow i Carole Lombard bile su najveći idoli.

Ruž postaje super popularan, prodaja mu je od 1921. do 1931. narasla za veličanstvenih 1500 posto, objavio je u to doba Daily Mail, piše Glamour Daze. Kozmetičke kompanije u tridesetima osmišljavaju novu teksturu - kremasta sjenila, a onda i sjajilo za usne.

Max Factor 1937. donosi podlogu Pancake watersoluble makeup kao puder, a dvije godine kasnije Helena Rubinstein lansirala je prvu komercijalnu vodootpornu maskaru 1939. Ime Helene također poznajemo i danas, brend nudi cjelovite make-up kolekcije.

Tražen je bio puder u obliku sticka, a za mat efekt, treba ga nanijeti kistom, predlagao je Factor. Ovaj je stil bio obavezan za glumice i sve ostale pred kamerama.

Maskara postaje dio kompleta za šminkanje, ali kao pločica koju se nanosi uz pomoć četkice. Naime, tekuća maskara izmišljena je tek tijekom pedesetih godina, kad je Helena Rubinstein predstavila Mascaramatic.

Najčitaniji članci