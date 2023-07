Super za klince: 20 hrvatskih plaža za top obiteljski odmor

Godišnji je odmor vrijeme kad se svi kolektivno opuštamo, a ove su plaže idealne da budete bezbrižni s klincima te da svi uživaju. Ima ih na brojnim otocima te u blizini jadranskih naseljenih mjesta.

1. Divna, Pelješac

Desetak kilometara od naselja Trpanj nalazi se ova predivna plaža, čije samo ime govori o njezinoj ljepoti. More je tamo bistro, pošto je udaljena od urbanih lokacija te ima sitni šljunak, idealan za klince.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U blizini plaže je kamp u kojemu možete pronaći sve što vam može zatrebati za bezbrižan odmor s djecom.

2. Srima, Vodice

Plaža je nagrađena Plavom zastavom, priznanjem koje garantira da ima očuvanu prirodu, čistoću mora i općenito visoku kvalitetu usluge. U potpunosti je uređena te zadovoljava stroge kriterije urednosti, što je čini idealom za obiteljski odmor.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Uz nju ima i šetnica s klupama, tako da ima i drugih sadržaja osim kupanja u moru i boravka na samoj plaži.

3. Mala Duba, Makarska rivijera

Lokacija se nalazi oko 20 kilometara jugoistočno od Makarske te je savršena za bijeg od gradskog asfalta. Ako ste u blizini te željni predivne prirode koja kombinira more, šljunak i šumicu, ovo je super odabir.

Plaža je dugačka, ulaz u more je vrlo praktičan te nema oštrog kamenja, podloga je šljunčana. Za hlad tu je drveće, smješteno u neposrednoj blizini mora.

4. Bratinja Luka, Korčula

Ovo je zapravo dugačka uvala, koja ima predivan pogled na arhipelag otoka Lastova. Postala je poznata upravo radi netaknute prirode i udaljenosti od prenatrpanih ljetnih lokacija.

Udaljena je od ceste te do nje vodi šljunčani put, no nije previše težak za djecu - ovisno u kojoj su formi i dobi.

5. Velika Raduča, Primošten

Velika šljunčana plaža proteže se duž uvale te je ima šumski pojas, idealan za odmor od sunca.

Ima lagani ulaz u more te je također lako dostupna. Do nje se dolazi autom ili brodom, moguće je usidriti, no na sigurnoj distanci od kupača.

6. Grandovac, Vis

Još jedna kombinacija iz raja - čisto more, blizina šume i šljunak te kameni dio po kojemu se lako kretati.

Iako se može autom i brodom, ako su klinci veći možete se prošetati - samo tridesetak minuta do nje. Na samoj je plaži manji bar koji nudi razna pića. Nerijetko navečer plaža postaje kulisa za koncerte te razna druga događanja.

7. Crveni otok, Rovinj

Posjetite predivan otok, vožnje taksi brodicama dostupne su na glavnom trgu u Rovinju svakih sat vremena.

Udaljenost grada i mir te čisto more idealni su za veću djecu te onu koja žele istraživati okolinu.

8. Vespera, Lošinj

Od Malog Lošinja udaljena je dvadesetak minuta. Omiljena je među obiteljima, predivna je i čista te savršena za bezbrižan odmor s klincima razne dobi.

9. Blace, Mljet

Dugačka je gotovo kilometar te otvorena prema pučini, no ujedno je zaštićena stijenama.

Do nje se dolazi iz mjesta Saplunara, smještena je na jugoistočnom djelu otoka. Pošto je more tamo plitko, samo jedan metar dubine, ne može se prići brodicama.

10. Grgurići, Slano

Plaža je dio rivijere Dubrovnik te je dobro opremljena svime što vam treba za odmor, kao što su tuševi, igralište, ležaljke te ostalo. Lokacija - predivno mjesto imena Slano.

11. Punta rata, Brela

Nalazi se uz borovu šumu pa to ovu plažu čini idealnom za cjelodnevni odmor.

Ima šljunčanu podlogu te je vrlo popularna kao destinacija za odmor. Čak ju je Forbes 2004. uvrstio na listu deset najljepših plaža svijeta.

12. Bačva, Korčula

Smještena je u udaljenoj uvali na jugu otoka. Blizu je Pupnatska Luka, a sami grad Korčula udaljen je 13 kilometara.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mnogi je smatraju jednom od najljepših na otoku.

13. Veliki žal, Brsečine

Nalazi se tik ispod Jadranske magistrale kod mjesta Brsečine, nedaleko od Dubrovnika.

Ime je dobila po krupnom šljunku, a postala je jedna od top destinacija, upravo radi prirodnih ljepota.

14. Kručica, Lastovo

Plaža ima dosta šume i hlada, što je čini vrlo popularnom kod obitelji. To je uvala s dvije male plaže sa šljunkom i plićakom, koje su savršene za ugodan odmor.

Tamo se stiže šumicom s glavne ceste Ubli-Lastovo, a možete doći i brodicom.

15. Ivan Dolac, Hvar

Mjesto Ivan Dolac nalazi se na južnoj strani otoka Hvara te je poznato po predivnim plažama.

Podloga plaže je sitno kamenje, što je čini idealnim i za najmlađe.

16. Banj, Šibenik

Na samo par minuta hoda od centra nalazi se gradska plaža. Napravljena je prije desetak godina te opremljena sadržajima za klince.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pogled je poseban, vidi se stara gradska jezgra te famozna katedrala svetog Jakova (UNESCO), tvrđava svetog Mihovila i Kanal svetog Ante.

17. Lojena, Kornati

To je jedina prirodna pješčana plaža na Kornatima. Smještena je duboko u uvali, na jugozapadnoj obali otoka Levrnaka.

Dio je prekriven bijelim oblucima, duž obale je stjenovita, a morsko dno prekriva bijeli pijesak. U blizini je restoran, što plažu čini idealnim mjestom i za obiteljski ručak.

18. Podvrške, Murter

Do same plaže je riva, idealna za aktivan odmor, a tu su i beach-bar te borova šuma.

Sadržaji su raznoliki, a sama podloga plaže su pijesak, šljunak i stijene.

19. Jagodna, Hvar

U blizini je mali kamp te par kuća, a ostalo je netaknuta priroda.

Plaža se nalazi u istoimenoj uvali ispod najvišeg vrha Hvara, a podloga je šljunčana.

20. Zavala, Hvar

I opet predivan Hvar - mjesto Zavala smješteno je na južnoj strani otoka.

Jedna od top plaža nalazi se u uvali Petarčica, ispod padina s vinogradima, što je čini uistinu posebnim mjestom.