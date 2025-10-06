Obavijesti

Super zabava: Kiša je produljila Food Film Festival za jedan dan

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PROMO

Druženje uz vrhunske filmove, odličnu hranu i razigrane DJ-eve očekuje vas u Zagrebu. Na festivalskoj gastro sceni posjetitelje očekuje čak deset kućica, a ovogodišnja ponuda raznolikija je i zanimljivija nego ikad

Jedanaestu godinu zaredom Park dr. Franje Tuđmana središte je zabave, gdje se, osim odličnih filmova i vrhunskih zalogaja, možete zabaviti uz odlične ritmove gostujućih DJ-eva, provjeriti svoje znanje u foodie i filmskim kvizovima te uživati u chill zoni na travi. Festival će zbog lošeg vremena ove godine trajati dan dulje, odnosno do 12. listopada.

Foto: Food Film Festival

Food Film Festival by Coca-Cola donosi i sjajne filmove, a ove godine izbor filmova pao je na bezvremenske klasike "Shutter Island" i "The Prestige", obiteljskih priča poput "Mufase", te emotivnih i ljubavnih favorita poput "Forrest Gumpa" i "Crazy, Stupid, Love"...

Foto: Food Film Festival

Na festivalskoj gastro sceni posjetitelje očekuje čak deset kućica, a ovogodišnja ponuda raznolikija je i zanimljivija nego ikad. Od klasika poput tacosa, burgera i sushija pa sve do inovativnih i neočekivanih kombinacija. 

