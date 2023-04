Suprug i ja nismo se seksali 7 godina, i sada smo bliži no ikad

To što nisu imali seks sedam godina ih je učinilo bližima nego ikada. Hotelska soba, raskošni krevet i otvorena boca vina - Emma Reid je sve pripremila za noć punu požude sa svojim suprugom. Samo je jedna stvar ometala idilu - njezina smanjena seksualna želja.

Emma (55), majka i umirovljena državna službenica iz Cardiffa, udana je za bivšeg inženjera Kevina (61).

- U dobi od 47 godina, nakon 21 godine seksualno ispunjenog braka, ušla sam u menopauzu, potpuno sam prestala doživljavati orgazme i borila sam se uopće uzbuditi. Za ono za što su prije bile potrebne minute sada su bili potrebni sati. Kevin je dao sve od sebe da malo uživam u seksu, ali bilo je kao da sam bila mrtva od struka nadolje - priznaje Reid.

Nakon nekog vremena, prestala je pokušavati jer je bilo tako depresivno nadati se da će se nešto dogoditi, samo bi ostala razočarana.

- Osjećala sam se kao da sam izgubila važan dio onoga što jesam i brinula sam se što će to značiti za moj brak. Kažu da se većina stvari poboljšava s godinama, ali za mnoge žene, uključujući i mene, to ne uključuje seks - kaže.

Nova knjiga 'Feeling Blah?', autorice Tanith Carey, bavi se gubitkom libida i načinima da ponovno pokrenete svoj seksualni život.

Foto: Dreamstime

- Seksualna anhedonija je znanstveni izraz za gubitak užitka ili nemogućnost uživanja u ugodnim iskustvima u krevetu. Obično pogađa žene u dobi oko perimenopauze, između 45. i 55. godine, i manji broj muškaraca otprilike u istoj dobi - objašnjava Tanith.

To nastaje kada glavni sustav nagrađivanja u mozgu, gdje se formiraju osjećaji zadovoljstva, više ne radi kako bi trebao zbog hormonskih promjena i oštećenja živaca tijekom vremena.

Promjene raspoloženja

- Anhedonija također može smanjiti užitak koji dobivamo iz svojih osjetila, posebice užitka dodira. To znači da se više ne osjećamo tako dobro kada nas partner miluje ili dodiruje. To zauzvrat utječe na našu sposobnost da doživimo orgazam ili ga osjetimo tako snažno - dodaje autorica.

Ali, postoje načini da povratite tu seksualnu želju i osjećaj.

Međutim, Emma Reid je jedna od oko 15 posto žena koje kažu da više ne mogu doživjeti orgazam, iako su to prije mogle. Broj muškaraca koji se bore s istim problemom je oko četiri posto.

- Promjene raspoloženja, valovi vrućine i noćno znojenje učinili su me iscrpljenom i razdražljivom. Seks mi je bio zadnja stvar na pameti. Bila je to velika promjena u mom odnosu s Kevinom, budući da je prije ovoga naš seksualni život bio iznimno zdrav. Muž mi se svidio čim sam ga prvi put ugledala. U prvim danima doslovno nismo mogli držati ruke podalje jedno od drugog. Našim prijateljima dosadilo je biti u našoj blizini zbog stalnog javnog pokazivanja ljubavi. Ostalo je isto nakon 21 godine braka. Vodili smo ljubav tri ili četiri puta tjedno, posebno nakon što se moja kći iselila iz obiteljske kuće - priča Emma o ulasku u menopauzu.

Pomislila je da je njezin nedostatak želje privremena stvar i da će se stvari vratiti u normalu kad jednom preboli najgore simptome menopauze.

Stručnjaci su otkrili da hormonska neravnoteža uzrokovana menopauzom može biti uzrok anhedonije.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

- Kod žena, spolni hormon estrogen pomaže da orgazam bude jači, pa će njegov nestanak tijekom menopauze igrati ulogu u anhedoniji. Estrogen također pomaže u stvaranju oksitocina, još jedne kemikalije za ugodu koja je ključna za seksualni užitak, tako da je za postizanje vrhunca potrebno više vremena, brže će nestati ili se neće osjećati tako intenzivno. I dno zdjelice može oslabiti nakon trudnoće, tako da 'udarni valovi' kroz ovo područje nisu tako jaki - objasnili su.

Netko tko također zna kako je imati problem s izgubljenim libidom je 57-godišnja Fiona Myles, iz Saltforda, koja se mučila u spavaćoj sobi otkako su i ona i njezin suprug Brian (44) patili od zdravstvenih problema.

- Seks je bio važan dio naše veze, posebno kad smo se tek vjenčali 2004. Imali smo to što je češće moguće, dva, tri, četiri puta tjedno i zamišljala sam da će uvijek biti tako. Ali nakon što je moj muž imao rak testisa 2016., njegov seksualni nagon je pao. Još uvijek sam imala zdrav pogon, ali nisam mogla biti seksualno bliska s njim jer je imao ozbiljne ozljede koje su uzrokovale bol. Onda je 2017. snimka otkrila prekancerozni tumor u mojoj maternici za koji je bila potrebna histerektomija i uklanjanje jajnika i grlića maternice, a prošla je godina prije nego što sam se ponovno počela osjećati dobro - priča Fiona.

No dok je fizički ozdravljala, njezin seksualni nagon potpuno je nestao. Nije osjećala nikakvu fizičku želju za seksom, čak ni osnovnu seksualnu stimulaciju i uzbuđenje.

- Jednostavno nisam osjećala nikakvo zadovoljstvo. Bryan još uvijek nije imao želju za seksom ni nakon operacije, tako da je naš seksualni život bio sasvim gotov. Bio je uzrujan više od mene, ali jedna stvar koja me jako smetala je to što je seks oduvijek bio način da budemo bliski... - priznaje ona.

Foto: Dreamstime

Ljubljenje i maženje

Ako ništa drugo, to što nemaju seksualni život zapravo ih je zbližilo na kraju.

- Prošlo je dosta godina otkako smo zadnji put imali seks, ali sada se možemo maziti i biti nježni bez pritiska - dodala je Fiona.

Tanith se slaže da operacije mogu izazvati seksualnu anhedoniju.

- Ono što žene poput Fione prolaze može ih potpuno odbiti od seksa. A kad se pokuša seks, može biti razočaravajuće. Ali za one koji pate od anhedonije, dobra vijest je da se na tome može raditi. Ne mora biti trajno i može se liječiti uz pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje. Također postoje jednostavni načini da ponovno potaknete svoj seksualni nagon, od masaže do razgovora s partnerom ili profesionalcem - ističe Tanith dodajući da ako možete sami raditi na pronalaženju kemikalija radosti, veća je vjerojatnost da ćete pronaći put natrag do seksualnog užitka.

Doista, Emmin slučaj je sada jedna takva priča o uspjehu i uspjela je ponovno zapaliti izgubljenu iskru sa svojim partnerom, donosi The Sun.

- Shvaćajući koliko mi je moja srodna duša važna, sve te godine nakon početka anhedonije pokušavala sam vratiti intimu i seksualni život. Rezervirali smo sobu u hotelu, otvorili bocu šampanjca i proveli noć ljubeći se i mazeći i odvojivši vrijeme da ponovno naučimo svoja tijela. Radili smo na tome da se fizički uzbudimo i povežemo na emocionalnoj razini, nešto što nismo učinili otkad nam je anhedonija počela smetati. Sada izdvajamo popodneva samo za zajedničko ležanje. Ljubimo se i mazimo satima, a kasnije vodimo ljubav. Lijepo je i intimno - iskreno će Emma.

