'Suprug i ja smo se zaljubili u istu ženu, sad živimo zajedno'

Nagovještaj ljubavnog trokuta počeo se stvarati 2018. godine kada je Rosie Haley (24) iz Brisbanea u Australiji suprugu priznala da je biseksualka te da bi voljela biti bliska sa drugim ženama.

Dva mjeseca kasnije, u svibnju, Rosie i suprug Ty (23) upoznali su Keneshiju Petty (23) na Tinderu i oboje se zaljubili u nju, ali i ona u njih. Na kraju su se toliko zbližili, da su odlučili zajedno živjeti, postali su nerazdvojni.

Foto: mediadrumworld.com / Keneshia Petty

Rosie je čak zaprosila Keneshiju dok joj je suprug bio kao pripadnik obrane raspoređen na Bliskom istoku. On je prosidbu pratio putem Skypea. Kada je došao kući, i on ju je zaprosio. Kažu da će se svo troje vjenčati sljedeće godine, no nisu pojasnili kako to planiraju izvesti i smatra li se takva zajednica legalnom.

Foto: mediadrumworld.com / Captured By Caisie

- Poliamorija je etička, autentična ljubav koju svatko od nas potiče i podržava. Biti u trostrukoj ljubavnoj vezi znači više ljubavi, više razumijevanja, više ohrabrivanja - kazala je Keneshia.

- Živjeti ovako zajedno nije niti teško ni lagano. Bilo je puno prilagodbi, kompromisa i otkrivanja kako staviti sve moje stvari u ormar namijenjen za dvoje - dodala je.

Prosidbe je, kaže, nisu iznenadile. Na dan kada je on kleknuo, a ona pristala, već su svi troje bili u kupovini stvari potrebnih za 'veliki dan'.

Foto: mediadrumworld.com / Luxury Portraits

- Kada se spustio na koljeno i zamolio me da mu budem supruga, srce mi je stalo. Rekla sam mu da ću se udati za njega svaki dan bude li to tražio - prisjetila se.

Rosie nije bila ljubomorna već sretna što će ih biti više i što će imati još nekoga uza sebe.

- Bila sam nevjerojatno nervozna prije nego sam je ja pitala da se uda za mene. Planirala sam to mjesecima i odlučila čekati njezin rođendan - rekla je Rosie i dodala da se njezinoj obitelji ovakav aranžman nikako ne sviđa te da neće prihvatiti Keneshiju.

- Poliamorija je valjan oblik odnosa i nema ništa loše ili nemoralno u tome. Svi se volimo, jako puno. To nije nekakav seksualni, religijski ili neki drugi kult općenito. Imamo slobodnu volju, svoj identitet i svoju ljubav, koja je jednako lijepa kao i ljubav između dvoje partnera - dodala je, a prenosi The Sun.