'Suprug je sve ostavio bratovom sinu, a meni i našoj kćeri ništa'

Dragi Mevludine,

zanima me što se zbiva u mojem braku, odnosno što vidite na osnovi fotografije koju vam šaljem. Na sve me ovo potaknulo to što je moj suprug sve svoje nasljedstvo ostavio bratovu sinu, koji nema muških potomaka. Iako sam mu rekla da se s tim ne slažem, ništa nije ostavio našoj kćeri. Imam osjećaj da, kad bi morao birati između njih i nas, odnosno mene i naše kćeri, da bi odabrao njih, mada on tvrdi da ne bi. Nisam sigurna jer toliko me to povrijedilo da ne znam što napraviti. Zanima me što vi vidite i osjećate o ovoj neobičnoj situaciji. Hvala na odgovoru.

šifra: Mimi



Odgovor:

Gospođo, prije svega vidim da vaš život, nažalost, nikad nije bio sjajan. Vi ste vrlo pozitivni i energični te vrlo susretljivi, no vidim velike poteškoće koje ste prolazili u prošlosti. Suprug vas je oduvijek na neki način minimalizirao i ponižavao, gledao je samo sebe i sebi je ugađao. Vrlo je posesivan i vrlo tašt, dobro ste izdržali s njim sve ove godine. Isto tako vidim da on samo sebe gleda, svoje želje i interese. Jer prepisati imovinu drugome mimo vaše volje i bez vašeg znanja je izvan svake pameti. Tolike godine ste zajedno i, zahvaljujući vama, postigao je mnogo toga u životu. No vi ste mu uvijek gledali kroz prste i sve mu dozvoljavali. Vama ovdje stoji pravna borba. Obratite se odvjetniku i opišite mu situaciju jer vi ste godinama u braku. Zakonski, bez vaše suglasnosti, nije smio ništa. Dakle, odvjetniku. I očekujte borbu, ali ćete izdržati i uspjeti. Vama i ostatku obitelji vidim već od travnja iduće godine stabilizaciju na mnogim poljima i bit ćete mirniji. Također malo više računa povedite o zdravlju. Budite uporni i uspjet ćete. Javite se na moj broj za šest mjeseci. Sretno.

