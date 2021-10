Poštovani Mevludine,

ovo što mi se događa već godinama trpim, dan i noć. Sigurna sam da se radi o crnoj magiji. Ne znam kako si pomoći pa vas molim za savjet. Hvala.

šifra: Mila

Odgovor:

Draga gospođo, svaki dan se srećem s puno lažnih vidovnjaka, astrologa i terapeuta koji svima govore da se problem svodi na crnu magiju, koju navodno imate na sebi. Situacija u svijetu i kod nas je teška, ljudi su opterećeni, frustrirani i nervozni i onda je za sve nesreće i probleme, kojih naravno ima, najlakše okriviti crnu magiju i uroke.

No stvarnost je drugačija i došlo je vrijeme da svi preuzmemo više odgovornosti za ono što nam se događa u životu. Naravno da je to teško, bolno i frustrirajuće, no ponekad je to jedini put. Odmah ću vam reći gospođo da vi nemate crnu magiju ili bilo kakve vradžbine na sebi. Pustite šarlatane, ja bih vam rekao da je situacija suprotna.

Problem u našim životima i našim sudbinama krije se u nama, pa je tako i kod vas. Vidim da ste požrtvovni, da previše drugima ugađate a premalo sebi. Trebate se više voljeti i graditi svoje samopoštovanje i samopouzdanje, a ne slušati druge. Mnogi vas koriste, kako u vašoj obitelji, tako i van nje. Dozvolili ste drugima da manipuliraju s vama, da određuju što biste trebali raditi i kako se osjećati, a to nije dobro.

Vi imate pravo na svoje osjećaje i izbore u životu. Svi vas trebaju kad im je potrebna pomoć, a kad im pomognete, onda nestanu i okrenu vam leđa što vas jako pogađa. No vi ste pozitivna i energična osoba i vrijeme je, i nikad nije kasno, da više mislite o sebi, i više vjerujete sebi. Glavobolje i pritisak u glavi te slabost u nogama posljedica su napetosti i nemogućnosti da drugima još više pomažete. No svi su oni zreli, mladi i sposobni i nek se malo više potrude, da vama olakšaju, već ste im previše sebe dali.

Izmoreni ste od obaveze, a nitko vas ne cijeni. Sad je vrijeme da predahnete i kažete stop. Nemate previše godina, počnite misliti na sebe. Uzmite u ljekarni persen forte i pijte tri puta po jednu tabletu tijekom dva dana dok ne potrošite kutiju.

Također svaki drugi dan uzimajte lekadol i pijte prsni čaj te vitamin D, a jednom na dan prije spavanja uzmite magnezij u granulama. Pijte sve to petnaestak dana i osjećat ćete se bolje. Situacija će vam se popraviti u idućim mjesecima, budite strpljivi i mislite na sebe. Za dvije i pol godine vidim stabilizaciju na svim poljima, aspekti u budućnosti su vam povoljni. Magija je da na sebe više mislite jer u tom se grmu krije zec. Nikakvu drugu magiju na sebi vi nemate, molite se i poslušajte preporuke koje sam vam dao i osjećat ćete se bolje. Javite mi se na mobitel za dva mjeseca.