Suprug mi je umro, a osjećam da me samoća sve više 'ubija'

Poštovani Mevludine,

molim vas, pomozite i meni. Jedan je težak brak iza mene. Muž mi je umro i sad sam ostala sama. Samoću jako teško podnosim. Željela bih da mi kažete hoću li i dalje ostati sama ili me ipak u ovoj ili idućoj godini čeka ljubav, čovjek koji će me napokon usrećiti i učiniti zadovoljnijom u životu? Hoće li on biti iz Hrvatske ili druge zemlje?

šifra: hoću li je naći

Odgovor:

Život vam u prošlosti nije bio lagan, imali ste golemih poteškoća. Nažalost, ni u braku vam nije bilo dobro. Vidim da ste prošli popriličnu golgotu, svima ste činili dobro, a i danas to činite, što je za svaku pohvalu. No vaša karizma i energija su se uspjeli oduprijeti mnogim iskušenjima. No sad vas malo samoća dovodi u nezgodnu situaciju.

Postali ste razdražljiviji i promjenjiva raspoloženja, ali to je samo trenutačna faza iz koje ćete uskoro izaći. Vi se, kao i dosad, morate opet potruditi i potražiti ono što će vam život sigurno i ponuditi. Vidim da ćete uskoro upoznati pozitivnoga gospodina, vrlo otmjenog i dopadljivog te pažljivog. Upoznat ćete se preko posrednika i vidim da ćete tu uspjeti. Vrijedi čekati, ali biti i uporan.

Ova veza će iz prijateljstva krenuti u ozbiljnu vezu i zajednički život. Stoga vas u iduće četiri godine vidim ispunjenu na svim nivoima, osobito tijekom ove godine, krajem ljeta i početkom jeseni. Stoga se nemojte pretjerano živcirati te prepustiti tuzi i melankoliji jer sve će na kraju po vas završiti u najboljem redu. Bit ćete sretni i zadovoljni. Zdravlje vam je dobro.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.