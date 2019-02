Kći je u Engleskoj, bojim se za budućnost nje i njenog djeteta

Poštovani Mevludine,

majka sam dvije kćeri, jedna živi u Zagrebu, a druga u Engleskoj. Molim vas možete li mi reći kakva je budućnost kćeri i njezina djeteta u Engleskoj, njezino zdravlje, posao i ljubav. Redovito čitam izvrstan mjesečnik Astral i dnevne novine 24sata. Hvala vam na odgovorima i savjetima.

šifra: nesretna

Odgovor:

Vaša kći je poprilično samouvjerena i uporna. Vrlo je talentirana za mnoge stvari, no život joj i nije bio pretjerano lagodan. Vidim da je samostalna te da se grčevito bori. Njoj je predodređeno da svakog vodi kroz život i da se za svakog bori, ali za sebe ponajmanje. Često mijenja raspoloženje jer u zadnje vrijeme joj ne ide kako bi ona htjela. Ali ne brinite, to je kod nje samo trenutno. Vidim da joj se u ožujku pokreću mnogi pozitivni aspekti što se tiče posla i financija, situacija će joj se popraviti. No vidim da se vezivala za pogrešne muškarce. No i tu će joj krenuti makar sad stagnira. Ne vidim joj velike probleme u budućnosti. U iduće tri godine vidim joj napredak na svim poljima. Sin joj je dosta osjetljiv, inteligentan, ali bit će pomalo neodlučan. No vidim u budućnosti sazrijevanje i bolji život. Vidim da će u dalekoj budućnosti biti privatni poduzetnik, radit će sam za sebe. Vidim mu dvoje djece. Ona će, kao majka, biti zadovoljna s njim, i vi kao baka. Stoga nema razloga za pretjeranom brigom, vidim napredak i blagostanje. Sretno.

