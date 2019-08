'Suprug radi vani, a ja nikako ne mogu dobiti stalan posao'

Poštovani Mevludine,

osjećam kao da sam trenutačno na prekretnici, no nisam sigurna kojim putem dalje. Živim sa suprugom u manjemu mjestu već godinama, s njegovim roditeljima i našom djecom. Cijelo vrijeme radim, no nikako da dobijem stalan posao. Suprug je također zaposlen, uvijek je radio, no nije bio zadovoljan ni uvjetima ni plaćom. Trenutačno radi vani. Zanima me hoćemo li u skoroj budućnosti živjeti onako kako oboje želimo, da se skrasimo u domu gdje ćemo imati život po svojim pravilima? Možete li mi reći nešto više vezano za djecu, kao i ukućane s kojima živimo? Analiziram li previše i umišljam probleme ili bih se stvarno trebala maknuti s mjesta?

šifra: ljubav

Odgovor:

Vi ste dosta kreativna i ambiciozna žena. No ponekad puno tražite, a malo dajete. Vi biste trebali slijediti svoje snove i planove. Jer samo ćete tako živjeti po svojim pravilima. Sad ste u roditeljskoj kući vašeg supruga, ali u bliskoj budućnosti vidim vam osamostaljenje i bolji život. Bit će i stalnog zaposlenja jer ne vidim tu previše problema, nema tu nikakve magije. No vi teško podnosite što ste pod tuđim krovom, što je i razumljivo. Ali kako sam i rekao, riješit ćete to u bliskoj budućnosti. Suprug radi vani, a vi biste se trebali više potruditi da nađete posao i višak energije utrošiti u tom smjeru. Ono što je najbitnije, ostat ćete u braku. Tu ne vidim nikakve probleme. Krenut će vam nabolje krajem ove i iduće godine. Djeci vidim dobru budućnost, samo se vi malo potrudite i nemojte toliko kukati jer nema razloga za time. Uživajte u onome što vam život pruža.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu