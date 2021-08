Dragi Mevludine,

imam problem koji me muči već tri godine. U braku sam 28 godina i sve je bilo u redu, no unazad tri godine moj se suprug promijenio, stalno gleda druge žene, i na mobitelu i u stvarnosti.

Sve što sam mu rekla ne želi ni čuti, počeo je lagati. Velika sumnja me proganja jer mislim da ima veliku tajnu, odnosno da me više ne voli. No od mene i dalje mnogo traži, mnoga odricanja.

Od njega nikad neću doznati istinu stoga vas molim da me spasite i smirite moju dušu. Hvala.

šifra: intuicija

Odgovor:

Draga gospođo, vama je nažalost odgovor promakao ili s njim niste bili zadovoljni. Vidim da volite muža, kao i on vas, no smeta vas što navodno gleda druge žene i dopisuje se s drugima. Pa sve da je to i istina, vi biste i dalje njemu to sve oprostili jer niste se dovoljno izgradili.

Tolike godine živite zajedno i nema potrebe za ljubomorom jer vidim da imate solidan brak. Muž povremeno gubi potenciju, no to se svakom dešava.

No vi budite mudri pa ga pokušajte zainteresirati na druge načine, odnosno više brinite o sebi, promijenite frizuru, lijepo se sredite, napravite mu ukusan kolač i slično. Tako će vam biti zanimljivije u životu.

Ja ne vidim da ima drugu, stoga nema razloga za tolikim pritiskom i kompliciranjem cijele situacije. Sretno.