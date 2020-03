Supruga ga vara s vrtlarom i trudna je: Ne znam tko je otac

Supruga i ja smo emigrirali prije nekoliko godina. Zvali su je na odlično plaćen posao. Sreli smo se na fakultetu i u Ujedinjenom Kraljevstvu imamo sličan status, no zbog selidbe ona je postala profesionalno uspješnija - otvorio je anonimni muškarac dušu za The Guardian.

Kaže kako imaju predivan život, a u međuvremenu su dobili i dvoje djece. Priznaje kako život u predgrađu može biti dosadan, pa je njegova supruga prošle godine započela aferu s vrtlarom. On smatra kako je razlog tome dosada.

- Isprva nisam bio svjestan njihove veze, a kad sam konačno doznao za nju, začudio sam se što se nisam naljutio. Vidjelo se da je zadovoljnija emocionalno i fizički, a ja sam zbog toga bio sretan. Ono što cijelu situaciju olakšava je činjenica da mi je ženin ljubavnik sasvim u redu tip. Često je u našoj kući i zajedno popijemo pivo, a kada njih dvoje žele biti sami, ja se brinem o djeci i trudim se ne smetati im - nastavlja on.

Kaže kako je takav dogovor poboljšao i njegov seksualni život sa suprugom jer je afera na neki način poništila neravnotežu moći koju je prouzročio njezin posao, a budući da on prihvaća situaciju, pokazuje da je siguran u sebe kao muškarac i kao suprug.

- No moja supruga je sad trudna i nisam siguran je li dijete moje. Svejedno ću ga voljeti, no brine me mogućnost da će nas ljudi osuđivati ako to nije moje biološko dijete. Nadam se da smo dovoljno snažni da to prebrodimo - zaključio je on.

