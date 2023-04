'Varam muža 10 godina, ali to je zapravo jako dobro za naš brak'

Većina ljudi vjeruje da su kvalitetno provedeno zajedničko vrijeme i dobra komunikacija ključ sretnog braka, no Gilly (47), koja je htjela zadržati anonimnost, kaže da jedan partner ne može zadovoljiti sve njene potrebe te da joj je brak spasila njena 10-godišnja ljubavna afera.

U 'dobru i u zlu' vezala se sa suprugom prije 21 godinu, a nakon otprilike 10 godina braka potražila je ispunjenje svojih seksualnih potreba izvan braka. Žena koja kaže da je iz Invernessa u Škotskoj, pribjegla je varanju nakon što su se neko vrijeme svađali oko toga koliko su često intimni.

- Moj suprug se trudio ispuniti moje seksualne želje, no počela sam osjećati da izaziva svađe i na kraju sam se osjećala kao da ga pritišćem da bismo imali odnose, rekla je Gilly za Mirror. Bila je nezadovoljna i nemirna kad su stvari postale rutina nakon 10 godina braka.

- Nitko se ne želi osjećati kao da je seks nebitan, potpuno suprotno od onoga kako biste trebali osjećati: da je riječ o zabavnom dijelu partnerskog odnosa. Shvatila sam da imam problem i odlučila da ću pomalo avanturistički začiniti stvari – priča. Probala je, imala kratke izlete s nekoliko muškaraca, sve dok prije otprilike sedam godina nije upoznala svog trenutnog ljubavnika. I on je oženjen i kaže da se upravo zbog svojih obveza dobro razumiju i poštuju međusobne granice.

- I nakon svih ovih godina, među nama još ima strasti. Sastajemo se samo da bismo uživali u seksu, kad god možemo i uvijek je to veliko uzbuđenje. Ponekad smo pomalo nestašni na javnim mjestima, a ponekad u mojoj ili njegovoj kući, ili u hotelu. Gdje god bili, uvijek je vrlo strastveno, priča Gilly. Kaže kako ona i ljubavnik, kao i svi ostali parovi ponekad odlaze na spojeve, za njih je to normalan dio odnosa.

Gilly tvrdi da je nerealno vjerovati da samo jedna osoba može zadovoljiti nečije potrebe u vezi.

- Meni ta veza pomaže da osiguram sve svoje potrebe, sve aspekte jedne veze. Nerealno je očekivati da će to moći samo jedan partner. Nemoguće je da on u potpunosti odgovori na vašu potrebu za seksom, razgovorima, stabilnosti i sigurnosti. Dopuštajući sebi da volite više ljudi, to vam pomaže da još više cijenite svog partnera, jer se fokusirate na ono što vam daju, a ne na ono što im nedostaje – pojašnjava. Dodaje kako njen ljubavnik ispunjava njenu potrebu za avanturom.

- Ja sam izraženo seksualna osoba, trebam tu strast, osjećam se živo kad sam nestašna i potrebna mi je ta veza. Istodobno, suprug mi daje stabilnost i sigurnost i on je onaj kojem bih povjerila svoj život u ruke – kaže. Dodaje kako je još uvijek seksualno aktivna i sa suprugom, no osjeća da sada radi manji pritisak na njega kad je u pitanju spavaća soba.

S ljubavnikom se ponekad sastaje više puta tjedno, ponekad jednom mjesečno, ovisno o obavezama. Mužu kaže da će raditi do kasno, ili da je na poslovnom sastanku. Dok vodi dva odvojena života, suprugu ne govori ništa o tome.

- Malo je kontroverzno, no ne vidim zašto bih mu trebala nešto reći. Naš brak teče prilično savršeno, s obzirom na to da smo toliko dugo zajedno. Zaista uživam u vremenu koje kvalitetno provedem sa suprugom, umjesto da nas melje svakodnevica. Kad živite s nekim 24/7, možete zanemariti potrebe onog drugog i gledati televiziju cijelu noć, jedva razgovarajući. No ne osjećam da imamo taj problem, moj suprug nije se žalio dosad – kaže.

Dodaje da nije uvijek lako uskladiti vrijeme između dva partnera, ako tako nešto potraje dulje vrijeme, morate se dobro organizirati.

- Morate imati i dobru memoriju, da ne biste izlanuli nešto pred jednim partnerom što nema veze s njim, pa da se poslije morate vaditi. Jednostavno morate biti spremni na taj trud – kaže Gilly. Inače, svog dugogodišnjeg ljubavnika upoznala je na internetskoj stranici za upoznavanje i priznala je da ima tu vezu svojim najbližim prijateljicama.

- To je još uvijek pomalo tabu tema, žena koja preuzima kontrolu nad time da zadovolji svoje seksualne potrebe, ali iskreno preporučujem ženama da to češće čine. Učinite nešto za sebe, moje dame, poručuje, prenosi The Mirror.



