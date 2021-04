Moja supruga i ja bili smo zajedno 23 godine otkad smo imali 17, a prvi put kada smo se seksali u troje imali smo 23 godine. Moja supruga mi je priznala da joj se sviđa naš bliski prijatelj i ja sam ga pitao što misli o tome i on je bio otvoren za ideju. Nakon nekoliko pića, moja supruga ga je oralno zadovoljila kako bi vidjeli je li nam svima to OK i da nikome ne smeta. Tada smo odlučili da ćemo imati pravi odnos u troje sljedeći tjedan.

Nakon toga se više nikad nismo osvrtali. Uglavnom se držimo bliskih prijatelja koji su diskretni i kojima možemo potpuno vjerovati.

Bio je jedan stranac s kojim smo se nalazili, ali on je pokušao kontaktirati moju suprugu kako bi se našli bez mene. Ona mi je to rekla i to je bio kraj odnosa s njim, više se nikad nismo vidjeli.

Sada oboje imamo 37 godina i imamo odnose u troje s mojim bliskim prijateljem već tri ili četiri godine i to odlično funkcionira. Obično se svi troje nalazimo dva ili tri puta mjesečno, ali ima trenutaka kada se oni nađu i bez mene, ali tada sve snime i pošalju mi snimku.

Trebate biti određeni tip osobe kako bi se mogli nositi s tim. Ako ste ljubomorni ili nesigurni, nemojte ni razmišljati o otvorenoj vezi.

Čak i ako vaš partner želi otvorenu vezu, a vi ne, nemojte ju imati, radije razmislite ima li vaša veza uopće budućnost.

Radi li se tu o ljubavi ili o seksu, to mnogi pitaju, ali to sve ovisi o vama i tome što vama odgovara. Bitno je postaviti pravila, tko mogu biti potencijalni partneri, a tko ne. Neki recimo ne žele imati odnose s bilo kime koga poznaju i pitanje je želite li reći prijateljima i obitelji o tome kakav život vodite.

Budite iskreni oko toga što radite i ne skrivajte nikakve susrete ili odnose od svog partnera. Treba vam ogromno povjerenje i odlična komunikacija kako bi takvi odnosi funkcionirali.

Osjećaji se mijenjaju, neki parovi počnu kao monogamni, a onda im to dosadi i otvore vezu. Drugi pak idu u drugom smjeru. Nije prevara ako se vaš partner ili partnerica odjednom predomisle i odluče da žele živjeti drugačijim životnim stilom. Mi pak imamo i neke posebne susrete, vjerojatno tri ili četiri puta godišnje. Nedavno smo spavali s četiri prijatelja u šatoru na jednom festivalu, dosta smo pili i sve se dogodilo samo od sebe.

Lani smo supruga i ja letjeli prvom klasom u New York i počeli smo razgovarati s jednim od putnika jer je avion kasnio. Bilo je samo četvero ljudi u kabini i u prvoj klasi svi dobiju pidžame pa je mojoj ženi bilo lako diskretno sjesti našem novom prijatelju u krilo dok sam ja s njim razgovarao. To je bila najopasnija stvar koju smo ikada napravili.

Otvorene veze su popularnije nego što to ljudi misle. Većina naših prijatelja živi istim životnim stilom, dijelimo slike i često pričamo o našim iskustvima. Imamo još dva para u kojima bi žene htjele probati, ali njihovi muževi ne žele ni čuti za ideju. Moji i suprugini roditelji također znaju kako živimo, vidjeli su poruke koje smo izmjenjivali... Mislim da ne odobravaju naš životni izbor, ali mi smo oboje u godinama kada nas više ne zanima toliko što drugi misle. Iskreno, mi dosad nikad nismo imali nikakav problem zbog toga. Nama je to samo seks, zabava bez osjećaja. Prije smo imali pravilo da nema ljubljenja, jer se to činilo preosobno, ali prije nekoliko mjeseci dogovorili smo se da ćemo i to probati i zapravo uopće nemamo problem s tim.

Ipak, nakon svega što sam rekao, mislim da obični parovi ne bi trebali isprobavati takav životni stil. Ljubomora lako pokvari čak i najbolje odnose. No za nas to funkcionira, zajedno smo već jako dugo, oboje nas to uzbuđuje i potpuno si vjerujemo. Imamo četvero djece i to dodaje ekstra uzbuđenje u tu cijelu priču, a to je točno ono što ti treba kada si u vezi toliko koliko smo mi zajedno.