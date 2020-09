- Ma\u010dak\u00a0Jarvis jede samo ma\u010dju hranu i nikad nije probao\u00a0ljudsku, pa \u010dak ni ribu. On je jako dobar ma\u010dak. Voli spavati, promatrati ptice na prozoru i igrati se s mojim mu\u017eem. Najvi\u0161e od svega voli biti kraj mog mu\u017ea dok on jede. Svi zbog toga misle kako je Jarvis \u017eenska maca, a on je zapravo mu\u0161ko - rekla je Nasrin.

Ma\u010dak Jarvis proslavio je svoj 6. ro\u0111endan 23. travnja.

Vlasnica Nasrin na svojoj Facebook stranici Baan Nee Tong Mee Meow napomenula je da Jarvis nije na prodaju, a s nedavnom popularno\u0161\u0107u koju je stekao sigurni smo da bi ovu macu htjeli mnogi.

Ma\u010dak\u00a0puno vremena provodi privijaju\u0107i se uz Nasrina\u00a0mu\u017ea, le\u017ee\u0107i na njemu, maze\u0107i se i rade\u0107i sve \u0161to je u njegovoj mo\u0107i kako bi mu bio\u00a0\u0161to bli\u017ee. Jarvis ga tako\u0111er prati kad god u\u0111e u kuhinju.

- Kad god\u00a0suprug krene jesti, Jarvis \u0107e biti kraj njega i \u010dak polo\u017eiti \u0161apu na njega, pokazuju\u0107i mi da je on njegov, a ne moj - po\u017ealila se Nasrin, pi\u0161e Bored Panda.