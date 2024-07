Šuškalo se da bi Charles mogao oženiti luksemburšku princezu

Posljednjih se tjedana u Velikoj Britaniji opet proširila glasina da će se princ Charles uskoro oženiti. Posebno je uzbuđenje nastalo zato što se tvrdilo da će mlada biti luksemburška princeza Marie-Astrid - posljednja europska princeza 'na raspolaganju', pisao je o sočnom traču s britanskog dvora Večernji list 19. srpnja 1980. godine. Ipak, piše da je i brak nemoguće sklopiti ako se ne promijeni britanski ustav. Pozivajući se na zakon iz 1701. godine, britanski kralj smije oženiti muslimanku, budisticu, nevjernicu ili ženu bilo koje vjere, samo ne katoličke. Budući da je luksemburška princeza katolkinja, s dvora su glasine smjesta opovrgnute. Kao dokaz se navodi i činjenica da je Charles državi vratio privatnu kuću u Kentu, koja bi mu odgovarala za obiteljski život. "Budući da je vraća državi, vjerojatno mu neće trebati, a to znači da se neće ženiti. Sad će biti mira - do nove glasine", piše za kraj u rubrici Neformalno.

Foto: profimedia

Krčki most pušten u promet

"Četrnaest tisuća stanovnika najvećeg jadranskog otoka, Krka, ljudi primorskog kraja i mnogi gosti danas slave veliki dan u povijesti Kvarnera. Titovim mostom kreću prvi automobili te je tako ostvaren veliki san otočana, da se spoje s kopnom. Danas otok Krk postaje poluotok", piše u istom broju Večernjeg lista o puštanju prometa na današnjem Krčkome mostu.

Foto: Profimedia

Turci završili most na Dravi

Davno prije na isti datum, dovršetku gradnje mosta svjedočili su i Osječani. Osmanlijski osvajači sultana Sulejmana su 1566. godine dovršili i u promet pustili drveni most preko Drave kraj Osijeka. Ipak, cilj gradnje bio je drugačiji od Krčkog mosta iz osamdesetih. Dok su na Krk u pohod išli turisti, drveni most preko Drave je Sulejman brzinski dao izgraditi kako bi se što prije dokopao Beča. Nadljudskim naporima sagrađen je u samo 15 dana. Zahvaljujući njemu Osijek je postao važno trgovačko središte, ali i otvorena vrata osmanskoj opasnosti prema Europi. Stoga ga je spalio ban Nikola VII. Zrinski 1664. godine, no Osmanlije su ga vrlo brzo popravili. Prilikom čišćenja ribnjaka u Dardi graditelji su 2008. naišli na arheološke ostatke za koje se pretpostavlja da pripadaju mostu.

Više vremeplova pročitajte ovdje.