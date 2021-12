U nedjelju, 19. prosinca, počinje Projekt Ilica: Q Art koji od svog nastanka, iz godine u godinu, oduševljava mnogobrojne posjetitelje. Upravo u Ilici su nastala neka ključna djela i akcije, konceptualne prakse, performansa, feminističkih praksi, društvenih praksi i public arta značajnih za svjetsku povijest umjetnosti. Cilj projekta je osmisliti nove modele upotrebne uloge trenutno zapuštenih i nekorištenih prostora u Ilici, te iznova osmisliti ulogu glavne gradske ulice, a moto im je 'Mislimo globalno, projektom Ilica Q’ART djelujemo lokalno.'

POGLEDAJTE VIDEO: Ponuda na zagrebačkom adventu



Projekt Ilica: Q’ART 2017. svojevrsni je nastavak procesa započetih prije gotovo dva desetljeća, a tim projektom se planira aktivno potaknuti kulturno-umjetnički razvoj grada Zagreba razvijanjem kolektivne vizije. S obzirom na to, može se reći kako festivalski dio Projekta Ilica: Q’ART oživljava najdužu zagrebačku ulicu ispunjavajući ju bogatim i raznovrsnim kulturno-umjetničkim programima.

Posjetitelji će moći uživati u šarolikoj ponudi, a i ove godine biti će događaja za malene i velike, pa će tako u petak biti radionica pričanja bajki, humanitarni buvljak kako bi se pomoglo malenoj Šibenčanki Kiari Goršić, ali i mnoštvo koncerata.

Za glazbeni ugođaj pobrinut će se DJ i producent Emir Bešić – E Base, a za to da posjetiteljima ne nedostaje slatkog Vincek te Loonac i Pooklopac dok će za koktele biti zadužen Petar Knezević Žeruk.

'Brojni kreativci okupili su se i donirali svoje radove, pokazavši kako su umjetnost i ljubav prema čovjeku oduvijek i zauvijek neraskidive. Sav iznos koji se prikupi od prodaje radova, slastica i koktela bit će doniran za djevojčicu. Kreativci koji su se dosad već uključili u ovu humanitarnu akciju su Schmoopsi Handcratfted, Cloud&Co., Mon Petit, Sexy Plexy, Issa Arts, San Prirodna kozmetika, Fashion Boutique Dora, Printly, Listam, Victoria Design, Miss Moments, NinChic, Hortiart, Zoe i Budi Dobro portal, Puro Amor, Bačvina Gajba, Flower Love by Ami te učenici i profesori iz Osnovne škole Ivana Filipovića u Zagrebu', napisali su na svom Facebook profilu.

Nikako ne zaboravite posjetiti PLATI I NOSI, prodajnu izložbu studenata Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu koja će se održati od 17. do 22. prosinca 2021., radnim danom od 17 do 20 sati, a subotom i nedjeljom od 15 do 21 sat. S prodajnom izložbom sudjelovat će i na Zimskom Q'ARTY PARTYu pa ih obavezno posjetite na Ilici i u Parku Akademije.

Preko 200 sudionika i izlagača vrijedno priprema svoje umjetnine, nakit, ukrase i ostale radove, a kao i svaki put do sada, na Projektu Ilica: Q'ART sudjelovat će i mnoge udruge i humanitarne organizacije.

Organizatori projekta objavili su kako će i za malene šapice ove godine biti nečega, a na vama je da otkrijete što će ih to sve dočekati: 'Na našem Projektu Ilica: Q’ART uvijek bude svega i za djecu i kućne ljubimce, pa će tako biti i na Zimskom Q’ARTY PARTYu. Povedite svoje mališane i prijatelje na četiri noge i super se provedite!', objavili su na Facebooku.