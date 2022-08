Suze same idu: Ovo je trenutak kada je samohrana majka zagrlila sina i pobijedila rak

Samohrana majka proslavila je ozdravljenje od raka sa svojim sinom u naručju, i kaže da joj je odlučnost da ga vidi kako odrasta pomogla da prkosi bolesti. Chloe Todd (21), iz Newcastlea, dijagnosticirana je leukemija u lipnju 2020. Liječnici su je upozorili da kemoterapija možda neće biti dovoljna da joj pomogne preživjeti.

Emotivni trenutak ozdravljenja mlade majke zabilježen je kamerom, dok je u naručju ljuljala svog malog sina. Chloe je, nakon što joj je dijagnosticirana leukemija prije dvije godine, obećala da će pobijediti rak kako bi mogla gledati svog sina Dominica, koji sada ima tri godine, kako odrasta.

Liječnici su je tada upozoravali da kemoterapija možda neće biti dovoljna da je spasi, ali Chloe je nadmašila bolest i vjeruje da je to uspjela zahvaljujući odlučnosti da bude uz svoje dijete.

U ožujku 2021., nakon intenzivne kemoterapije i transplantacije koštane srži, Chloe je izašla kao pobjednica.

- Znala sam da moram ostati živa zbog svog malog dječaka. Nikada ne bih dopustila da me ovo sve ubije, iako liječnici nisu očekivali da ću uspjeti. Sve o čemu sam mogla razmišljati bila je činjenica da trebam odgajati malenog i da mu treba njegova mama da ga gleda kako raste. Bilo je izuzetno teško, ali on je bio taj koji me izvukao iz ovoga. Bez njega, iskreno mislim da ne bih uspjela - kaže hrabra mlada majka, prenosi Daily Mail.

Bilo joj je nevjerojatno emotivno imati ga u naručju nakon izlječenja.

- Skočio je da ga mogu držati i obasuo me poljupcima. Osjećala sam se tako moćno jer sam preživjela nešto što me je trebalo ubiti - opisuje Chloe kako se osjećala držeći sina koji joj je najviše pomogao da prebrodi opaku bolest.

U veljači 2020. počela je imati česte infekcije, noćno znojenje, vrtoglavicu i modrice, a nakon istraživanja njezinih simptoma, bilo je izgledno da bi mogla imati leukemiju.

- Mojoj mami tada je bilo dopušteno da dođe u bolnicu, nisam htjela biti pokraj nje kad je doznala vijesti, ali sam je mogla čuti kako plače iz druge sobe. Prognoze su bile jako loše i nisu bili sigurni da će mi kemoterapija pomoći. Složili su se da bih trebala pokušati s intenzivnom kemoterapijom i transplantacijom koštane srži, od nesrodnog donora, kako bih povećala šanse za preživljavanje - ispričala je svoju tužnu priču.

Chloe vjeruje da je zbog odlučnosti da ostane živa za svog sina razlog što je i danas ovdje. Ostala je pozitivna tijekom cijelog bolnog i teškog putovanja i nije dopustila da joj u glavu uđu negativne misli.

- Nakon još jedne biopsije prošle godine, kako bi se provjerilo jesu li tretmani djelovali, proglašeno je da nemam rak i mogla sam slaviti život. Da se nisam imala za što boriti, za malenog sina, ne bih bila ovdje danas, bez njega, to je sigurno. Mislim da ga je to što me vidio u tako lošem stanju učinilo mnogo brižnijim i da je možda svjestan da život nije uvijek lak - emotivna je Chloe.

Maleni Dominic često se ponaša poput pravog doktora i ispituje mamu je li joj bolje.

- Također me je gladio po ćelavoj glavi kad sam prolazila kroz liječenje. Tako je sladak. Biti samohrani roditelj i biti loše, pa i sada, dok se nosim s nuspojavama je teško, ali čak i u najgorim danima i dalje ustanem i budem mama. Čak i kad mi je rak preuzeo cijelo tijelo, to je bila jedina stvar koja mi je pomogla i doista vjerujem da je to razlog zašto sam danas tu - emotivno je ispričala Chloe vlastitu borbu za život, i za dijete.

