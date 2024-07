Svaki dan su im davali rum. Tko je odbio, dali bi mu novac...

Britanski mornari koji su davne 1655. godine besplatno počeli dobivati rum, nakon što su Britanci te godine osvojili Jamajku, otok bogat šećernom trskom od koje se proizvodi to piće, na današnji dan 1970. godine izgubili su tu povlasticu. Britanska kraljevska mornarica objasnila je to time da mornari koji se napiju mogu izazvati štetu upravljajući brodskim strojevima. Običaj se održavao stotinama godina. Dnevna doza ruma po mornaru iznosila je 7 decilitara, a dijelio se obično između 11 sati i podneva. To vrijeme dana nazivalo se "Up Spirits", po igri riječi koja kombinira alkohol i životni duh. Oni koji bi odbili alkohol, dobivali su po tri penija na dan.

Rum su dugo koristili i u medicinske svrhe. Britanska mornarica je svojim mornarima davala napitak od ruma i vina kako bi ih zaštitila od skorbuta (opasna bolest koja nastaje zbog nedostatka vitamina C u prehrani). Miks je bio poznat pod nazivom "Tot o' rum", a rumu i vinu se dodavala i limeta.

Foto: profimedia

Prva fotografija Mjeseca

Dana 31. srpnja 1964. godine američka svemirska letjelica Rendžer 7 objavila je prvu fotografiju površine Mjeseca, snimivši je oko 17 minuta prije nego što je letjelica udarila u Mjesečevu površinu. Te su slike, kao i one koje su kasnije slali Rendžer 8 i 9, pomogle SAD-u u planiranju misije za program Apollo, čiji su astronauti prvi sletjeli na Mjesec. Zanimljivo je da je Rendžer 7 tu snimku poslao nakon desetak neuspjelih misija prema Mjesecu, od 1961. godine do tada. Neke su letjelice zapele u Zemljinoj orbiti, neke promašile cilj, jedna je čak i udarila u Mjesečevu površinu, ali je nije uspjela snimiti (zbog čega se sumnjalo u sabotažu misije Rendžer 6), pa je ovo bio veliki uspjeh za NASA-u, koja se natjecala s misijama koje je u to vrijeme u svemir slao i SSSR. Tog su dana ipak uspjeli, što je bilo iznimno važno za znanstvenike koji su planirali nove letove na Mjesec. Trebali su informacije o tome kako izgleda Mjesečeva površina.

Požalio se da varaju na blagajni u kinu

Prisjelo mi osvježenje, naslov je pisma jednog bijesnog čitatelja uredništvu Večernjeg lista 31. srpnja 1975. godine. Naime, čitatelj piše da se 14. srpnja prije početka prve filmske predstave našao u "repu" žednih kino posjetitelja, pred tezgom buffeta kina Sloboda na Tuškancu. Htio je za sebe i suprugu uzeti piće, a doživio je neugodnost, kao i drugi posjetitelji kina.

- Prodavačica naplaćuje postarijoj ženi decilitar mineralne 1,5 dinara. Na redu je moja supruga koja Naru plaća 5 dinara te zbog toga protestira jer na cjeniku piše 4 dinara. Na pitanje zašto, prodavačica objašnjava da nije stigla unijeti nove cijene. Naručujem pivo od 0,3 l i plaćam ga 8 dinara, iako na cjeniku piše 5,20. Protestiram. Odgovor nisam dobio - piše ljuti čitatelj.

