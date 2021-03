Ovan: Izbjegnite Raka

Rakovi su vrlo osjetljivi, a priznajmo, Ovnovi nisu najstrpljivije osobe na planetu. Žele izaći i raditi što im padne na pamet, ali Rak će htjeti prvo razmisliti o tome, a onda ako se čini da je sve na svom mjestu, napraviti planove. Svojim oprezom često izlude Ovna, piše Your Tango.

Bik: Izbjegnite Vodenjaka

Nije da su ukopani u mjestu, ali Biku se stvari sviđaju na određeni način i vjeruju da ako nešto nije puklo, ne treba to popravljati. S druge strane, pojedini Vodenjaci cijelo vrijeme krše pravila - samo iz zabave. Bika će to izludjeti i nikako se neće osjećati ugodno i smireno kraj njih.

Blizanci: Izbjegnite Jarca

Jarci bi ubili Blizance u pojam dosađujući im. Da, Jarci su dobri ljudi, ali nisu dovoljno uzbudljivi ili poticajni na način na koji to odgovara Blizancima. Također, Jarci su previše iskreni za Blizance i skloni su davati svoja iskrena mišljenja u najgorim trenucima. Jarci vole planirati, a to će dovesti do žestokih svađa.

Rak: Izbjegnite Djevicu

Vrlo ste osjećajni i treba vam netko tko će vas razumjeti i podržati. Djevice imaju tendenciju biti pretjerano kritične i svoje emocije drže ispod površine. Previše ste različiti da ne bi bilo puno sukoba te da bi se Rak u potpunosti osjećao voljeno i sigurno.

Lav: Izbjegnite Škorpiona

Lavovi su zabavni, koketni i nevjerojatni, a mogli bi se sukobiti s često ljubomornim Škorpionima. Škorpioni su također prilično škrti s komplimentima i poklanjanjem pažnje, pa će se Lav uz njih osjećati nevoljeno.

Djevica: Izbjegnite Strijelaca

Strijelac voli uzbuđenje i akciju, a Djevice se toga gnušaju. Strijelci su previše bezbrižni i slobodoumni te bi imali tendenciju ne uzimati u obzir kako bi njihovi postupci utjecali na Djevicu. Zbog toga će vam, unatoč jakoj kemiji, svaki put slomiti srce.

Vaga: Izbjegnite Škorpiona

Škorpioni su prirodno intenzivni i strastveni i nemaju poteškoća boriti se zbog nečega ili za nekoga do koga im je stalo. Drugim riječima, nemaju problema sa sukobom. Vage traže sklad i to sigurno ne bi postigle sa Škorpionom.

Škorpion: Izbjegnite Ovna

I Škorpion i Ovan neovisni su i uživaju u izazovima, ali na kraju biste se prečesto sudarali glavama; svatko od vas želio bi biti vođa. Sjajan ste par za vezu za jednu noć ili prijatelje s povlasticama, jer bi seksualna kemija bila nevjerojatna, ali sve što traje dulje od seksa dovelo bi do puno sukoba i nesloge.

Strijelac: Izbjegnite Bika

Promjena i upoznavanje novih ljudi uzbuđuju Strijelce, to je krv vašeg života. Volite biti spontani, a Bik to nije. Bikovi su praktični i prizemni, dok vi volite miješati stvari i održavati ih svježim. Nikad nećete biti na istoj valnoj duljini.

Jarac: Izbjegnite Strijelca

Strijelci se vole smijati i biti u pokretu, dok su Jarci stabilniji i odlučniji. Stavovi i pogledi na život koje Strijelci imaju, Jarca brzo počnu živcirati, i to jako. Veza ova dva znaka bila bi od početka osuđena na propast.

Vodenjak: Izbjegnite Ribe

Vodenjaci moraju biti s jedinstvenim i neovisnim ljudima, a Ribe su jednostavno prezahtjevne za Vodenjake. Ribama je potrebna pažnja i briga, a Vodenjak je zauzet pokušavajući spasiti druge ljude i planet te ostvarujući svoje snove.

Ribe: Izbjegnite Blizance

Ribe mogu biti sanjive s glavom u oblacima, ali duboko u sebi žele da jedna osoba bude s njima i da ih voli. Ne uživaju izlaziti s gomilom ljudi, oni su serijski monogamisti. Blizancima je potrebna potpuna sloboda i ako se osjećaju vezanima, postat će nemirni i odvojeni. Ribama je lako slomiti srce i ako ne razumiju zašto se Blizanci ponašaju tako distancirano, patit će jako.