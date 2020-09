Svaki treći gasi svjetlo prije seksa, ali ne zato što ih je sram

Jedan od trojice Britanaca koji preferiraju seks u mraku kaže da gasi svjetla zbog štednje električne energije. Prostora za uštedu ima, no to neće značajno promijeniti račune, kažu stručnjaci

<p>Svi mi ponekad ugasimo svjetla tijekom vruće zabave ispod plahti, no mogao bi vas iznenaditi razlog zbog kojega to čine Britanci. Svaki treći koji gasi svjetlo prije seksa priznaje da nije stvar u tome da im nedostaje samopouzdanja da bi pokazali svoje tijelo pod osvjetljenjem, nego u tome da žele - uštedjeti na računima za struju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Baka Ljuba dobila struju nakon 58 godina</p><p>Anketa provedena između 2000 odraslih Britanaca pokazala je da je svaki deseti Britanac odbio spolni odnos s potencijalnim partnerom jer ne bi htio ugasiti svjetlo. Nešto manje od desetine njih svjetlo gasi baš radi uštede električne energije, dok oko 25 posto njih voli mrak jer tako mogu pustiti mašti na volju. </p><p>Veća je vjerojatnost da će se muškarci upustiti u seks pod svjetlima, nego žene, no kad je riječ o onima koji gase svjetla zbog štednje, dvostruko je vjerojatnije da će ostati kod svoje namjere da štede. </p><p>Glasnogovornik tvrtke Utilita Energy, koja je naručila istraživanje kaže kako svi očigledno imamo svoje razloge za gašenje svjetla u spavaćoj sobi.</p><p>- Razumljivo je da se neki ljudi mogu osjećati samosvjesno, dok je nekima neugodno s upaljenim svjetlima tijekom intimnih trenutaka. No, treba reći da bi seks stvarno trebao trajati dugo da bi gašenje svjetala imalo značajniji utjecaj na vaš račun za električnu energiju - kaže u šali. </p><p>Istraživanje je pokazalo da na početku veze trebaju i dva mjeseca prije nego što se obje strane osjećaju ugodno da ih druga strana vidi gole pod svjetlima. Opet, muškarci će tu točku doseći puno prije, već nakon mjesec dana od početka veze. </p><p>Treba naglasiti da seks nije jedina 'aktivnost' kojoj Britanci pristupaju štedljivo. Tako istraživanja pokazuju da svaki deseti Britanac redovito čisti kuću bez upaljenih svjetala. Polovica njih (51 posto) riskirat će noću i ići na zahod bez paljenja svjetla, a 27 posto njih se svako jutro tijekom zime odijeva u polumraku sobe. Ima oni koji su do kasno radili za laptopom, ili igrali računalne igrice bez paljenja svjetla, čitali u krevetu (uz baterijsku lampicu), pa i onih koji su kuhali ili skidali šminku. </p><p>Postoje i oni rasipni: Oko16 posto Britanaca kaže da 'uvijek' ostavljaju upaljena svjetla u kući kad navečer izlaze. Petina to čini kako bi kućni ljubimci mogli vidjeti oko sebe, unatoč tome što je većina mačaka i pasa savršeno sposobna za kretanje u mraku. Za polovicu Britanaca to je stvar sigurnosti, odnosno pokušaja da odbiju potencijalne provalnike, pokazuju rezultati agencije za istraživanje OnePoll.</p><p>Oko šest od deset Britanaca često hodaju po kući za partnerom, da bi pogasili svjetla koja su ostala upaljena iza njega. </p><p>Studija je pokazala i nešto jako važno: Među onima koji znaju kakav učinak svjetla imaju na klimu i klimatske promjene, više od polovica ispitanika spremna je razmotriti način na koji koriste svjetla i vidjeti kako to može smanjiti. </p><p>Kampanja tvrtke Utilita Energy usmjerena je prema tome da se potakne štednje električne energije, a njihova je procjena da bi Britanci u prosjeku mogli uštedjeti u prosjeku 163 funte, ili oko 1369 kuna godišnje, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12521503/brits-sex-dark-save-electricity-bill/">The Sun.</a> </p><p>- Kad bi svako kućanstvo u Velikoj Britaniji ugasilo svjetla u sobama koje su prazne, nakon godinu dana smanjili bismo emisiju ugljika za 1,25 milijuna tona CO2 godišnje. Usporedbe radi, trebali bismo 5,5 milijuna stabala da upije istu količinu CO2. Ili, to bi bilo kao da na godinu dana maknete 1,1 milijun automobila s ceste - kaže glasnogovornik kompanije. </p><p>Dodaje kako o tome posebno trebamo početi razmišljati najesen, kada dani postaju kraći, a noći i razdoblje mraka dulji, pa češće palimo svjetla. </p>