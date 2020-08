Različit doživljaj: Za muškarce je seks sedativ, za žene trening

Za 87 posto žena seks je omiljeni trening, dok na muškarce orgazam djeluje kao 3 mg sedativa. Osim toga, seks čuva zdravlje srca, mozga, psihe i poboljšava san

<p>Osim što na muškarce djeluje kao sedativ od 2-3 miligrama (zbog čega nakon seksa zaspe), a ženama pomaže u borbi protiv depresije, seksate li se triput na tjedan, oslobodit ćete se bolova, ali i sačuvati zdravlje srca. </p><p>Kako biste prepolovili rizik od srčanog i moždanog udara, trebali biste se seksati tri puta na tjedan, pokazalo je najnovije istraživanje Kraljevskog sveučilišta u Belfastu. Osim što štiti od infarkta i pospješuje rad srca, seks ima brojne dobrobiti za zdravlje jer održava srce i pluća u formi te oslobađa hormone koji smanjuju stres. No treba imati na umu da je seks fizička aktivnost te da srčani bolesnici trebaju biti oprezni i posavjetovati se s liječnikom. </p><h2>Čuva mišiće zdjelice i mjehur</h2><p>Za žene je seks pozitivan jer jača mišiće zdjeličnog dna što smanjuje rizik od inkontinencije, koja pogađa jednu od četiriju žena starijih od 40 godina. Tijekom seksa ti se mišići stežu, što ih jača. Za jačanje ovih mišića preporučuje se pritisnuti ih osam puta zaredom, a tijekom seksa, čak i brzog, stisnut ćete ih barem dva puta toliko. Orgazam ženama može pomoći i ako pate od jakih menstrualnih bolova jer kontrakcija mišića maternice tijekom vrhunca oslobađa od napetosti. No seks se uspješno nosi i s bolom općenito. </p><p>- Orgazam može zaustaviti bol te oslobađa i hormone koji pomažu povećati razinu tolerancije na bol - objašnjava dr. Barry R. Komisaruk sa Sveučilišta u New Jerseyu. Orgazam tako pomaže smanjiti kronični bol u leđima i nogama, ali i bol uzrokovan artritisom. Redoviti seks pomaže i u snižavanju krvnog tlaka. Ljudi koji se seksaju najmanje jedanput u dva tjedna imaju niži krvni tlak u stresnim situacijama, pokazalo je njemačko istraživanje. </p><h2>Manji rizik od raka prostate</h2><p>Redoviti se seks povezuje i sa smanjenim rizikom obolijevanja od raka prostate, pokazalo je istraživanje Sveučilišta u Nottinghamu. Muškarci stariji od 50 koji dožive više od deset orgazama na mjesec imaju manji rizik obolijevanja od raka, čak za trećinu. Seksualna se aktivnost, a to uključuje i predigru, može smatrati umjerenom tjelovježbom koja dobro djeluje na srce, pluća i mozak, no samo ako traje barem 30 minuta. </p><h2>Seksom do zdravlja</h2><p>Seksualno aktivni ljudi manje su na bolovanju jer redoviti seks štiti od bolesti i jača imunološki sustav. Tako ljudi koji se seksaju od jedanput do dva puta na tjedan imaju 30 posto višu razinu zaštitnih antitijela koja štite od prehlade i gripe, pokazala je studija Sveučilišta u Pennsylvaniji. </p><p>Osim toga, redoviti seks pomaže i kod problema s nesanicom te tako jača imunološki sustav jer je tijelu, da bi besprijekorno funkcioniralo, potreban kvalitetan odmor. </p><p>- Nakon orgazma otpušta se hormon prolaktin, odgovoran za osjećaj opuštenosti i potrebe za snom - objašnjava liječnica Sheenie Ambardar s kalifornijskog sveučilišta. Upravo zbog prolaktina nakon seksa se lakše i brže utone u san. Osim toga, tijekom seksa izlučuje se i DHEA, poznat kao hormon mladosti. Nakon orgazma tijelo preplavi peterostruka količina DHEA-e u odnosu na normalu te tako seks pomaže pri održavanju zdravlja i dobrog raspoloženja. Vođenje ljubavi olakšava i stresne situacije, a može pomoći i kod tjeskobe. </p><p>- Tijekom seksa otpušta se hormon za dobro raspoloženje, a istraživanja pokazuju da taj efekt traje i 24 sata nakon orgazma - objašnjava Ambardar. Tako su se ljudi koji su se našli u stresnim situacijama manje uzrujavali ako su prošle noći vodili ljubav od onih koji nisu bili te sreće. Dodiri i maženje pomažu sniziti razinu kortizola, hormona koji se izlučuje dok je tijelo pod stresom. Orgazam se povezuje i s lučenjem hormona oksitocina kod oba spola, a on se često naziva hormonom bliskosti jer pojačava osjećaj privrženosti.</p><p> </p><h2>Što ga više ima, više ga želimo</h2><p>Istraživanja pokazuju da kod ljudi seks osim za uživanje služi i za povezivanje s partnerom, a oksitocin može poduprijeti osjećaje ljubavi i privrženosti u dugim vezama. Osim što jača osjećaj povezanosti među partnerima, seks pozitivno djeluje i na libido jer što se više seksate, to više seksa želite. Uz sve to, orgazam potiče lučenje hormona sreće poput serotonina. Studija objavljena u časopisu za seksualno ponašanje pokazuje kako su mlađe žene to depresivnije što je dulje razdoblje bez seksa. </p><p>- Iako seks ne može izliječiti depresiju, tijekom čina povećava se lučenje hormona zaslužnih za dobro raspoloženje što vas u tom trenutku može podići - objašnjava Sheenie Ambardar. </p><p>Vodite li ljubav ujutro, dobro raspoloženje pratit će vas cijelog dana. Parovi koji ovako počnu dan puno su zdraviji i sretnijinego oni koji dan počnu zajedničkim doručkom ili šalicom kave, pokazuju istraživanja. Muškarci su više nego skloni jutarnjem seksu jer je u to doba testosteron na najvišoj razini. Jutro je, osim toga, idealno za strasti jer ćete vjerojatno biti u žurbi, a adrenalin potaknut pitanjem hoćete li stići na posao na vrijeme udvostručit će osjećaj zadovoljstva, kažu seksualni stručnjaci. </p><h2>Seks jedanput na tjedan briše bore i vraća mladolik izgled </h2><p>Redovito vođenje ljubavi može vas pomladiti i do sedam godina, pokazala je studija Sveučilišta u Edinburghu. No kako biste iskusili pomlađujuće efekte, ne morate se znojiti svake noći. Za ovu je seksualnu blagodat kvaliteta važnija od kvantitete te je mladolik izgled češći kod parova koji su, neovisno o stažu veze, zaljubljeni jedno u drugo kao i prvog dana. </p><p>Nakon seksa obrazi su zarumenjeni, usne crvenije i oči sjaje. To je zato što se znojenjem oslobađaju prirodna ulja poput linoleinske kiseline koja vlaži i hrani kožu. Redoviti seks uravnotežuje hormone što je jedan od preduvjeta čiste i blistave kože. Stoga, ako patite zbog prištića i akni, život začinite s više seksa. A njime možete izbrisati i bore. Tijekom vođenja ljubavi povećava se lučenje estrogena, što blagotvorno utječe na postojeće bore. </p><h2>Žene u menopauzi najviše 'profitiraju'</h2><p>To je posebno značajno za žene koje su ušle u menopauzu. U tom razdoblju koža postaje sklonija boranju jer razina estrogena pada. Čak i ako se seksate samo jedanput na tjedan, to se može pozitivno odraziti na kožu lica - žene u menopauzi koje su to činile imale su dvostruko više estrogena nego one koje su apstinirale, pokazalo je američko istraživanje. Isti hormoni odgovorni su i za izgled i kvalitetu kose te noktiju. Često vođenje ljubavi oslobađa goleme količine feromona, prirodnih spojeva privlačnosti, koji imaju magnetski učinak na suprotan spol. </p><p>Isto vrijedi i za samopouzdanje. Ispitanici koji su često vodili ljubav bili su puno sigurniji u izgled, pokazalo je istraživanje teksaškog sveučilišta. </p>