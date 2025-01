Svako jutro ste natečeni u licu? Evo savjeta kako to spriječiti

Ako ste se probudili podbuhlog lica, kao da ste se tek iskrcali s prekooceanskog leta tijekom kojeg niste sklopili oka ili kao da se niste uspjeli oporaviti od trodnevne slavonske svadbe, mnogo je mogućih razloga za to. Kako za Vogue kaže Katharine Mackenzie Paterson, osnivačica tvrtke koja se bavi proizvodnjom sredstava za njegu kože, to može biti kombinacija uzroka, od previše soli (uslijed pretjerivanja s prerađenom hranom koja sadrži velike količine dodane soli) i pretjerane konzumacije alkohola, preko usporenog metabolizma, pa do nedostatka sna i začepljenih bora.

Pri tome, veći unos soli i alkohola mogu biti krivac za dehidraciju, koja je nerijetko glavni razlog za podbuhlost.

Kako biste to spriječili, razmislite o položaju u kojemu spavate, savjetuje stručnjakinja. Naime, trebali biste izbjegavati spavanje na kojem se naslanjate na lice, bilo da spavate na boku ili na prsima. Puno je bolje spavati na leđima. Osim toga, uložite u dobar jastuk koji drži glavu blago podignutom, kako biste omogućili lakše otjecanje tekućine noću. Da biste pospješili dobar san - što je također važno za uklanjanje nadutosti - temperatura sobe u kojoj spavate trebala bi se kretati oko 18°C, odnosno nije preporučljivo spavati u puno toplijoj sobi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priuštite si masažu. Korištenjem širokih masažnih pokreta na licu možete pridonijeti boljem protoku u limfi, a time i u sprečavanju natečenosti u licu, objašnjava Paterson. Kaže kako nije problem izvesti takvu masažu kod kuće. Usredotočite se na blago pomicanje kože do facijalnih limfnih čvorova ispred i iza uha te oko linije čeljusti i niz vrat, do ključne kosti. Dodajte malo njegujućeg ulja za masažu, kako bi korist bila dvostruka.

Poznati i slavni u tom tretmanu koriste poseban kamen, gua sha, kojim se stimulira sustav limfne drenaže i povećava razina kisika u koži, a to pridonosi uklanjanju toksina i regeneraciji, kaže stručnjakinja. Kamen pridonosi i opuštanju mišića. I krioterapija - uranjanje lica u zdjelu punu kockica leda, što je svojedobno preporučila i Kate Moss, vrlo je korisna za ublažavanje podbuhlosti.

Mackenzie dodaje kako je korisno i zamrznuti kockice čaja koji dodatno njeguje i opušta kožu, poput kamilice, mente ili zelenog čaja. Dodaje kako je uz sve to jako važno i redovito hidratizirati organizam, odnosno piti dovoljno vode.