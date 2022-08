Svakog dana proda se tisuće ulaznica za Plitvička jezera i tisuće pregleda na SkyLineu

Također sve je spremno za obnovu tri hotela i druge 550 milijuna kuna vrijedne investicije.

Od kada su 15. srpnja Plitvice uvrštene na SkyLine platformu, prizore u živo s web kamera postavljenih na Plitvicama popratilo je više od 52.000 ljudi, rekao je ravnatelj Plitvičkih jezera Tomislav Kovačević. Dobro je da se ta ljepota predstavlja svijetu i za one koji ne mogu doći, obići jezera i vidjeti i doživjeti tu jedinstvenu ljepotu, dodao je.

Istaknuo je da se na panoramskom pogledu uživo (livestream) vide nevjerojatne boje jezera, ujutro drugačije nego popodne ili navečer, a Uprava NP-a izuzetno je zadovoljna ovom turističkom atrakcijom, ali i ovogodišnjom turističkom sezonom u cjelini.

"Dnevno se proda oko deset tisuća ulaznica, a to znači da nema gužvi, sve zahvaljujući provedbi Plana upravljanja posjetiteljima NP" rekao je Kovačević. Napominje kako oni izuzetno, u slučaju potrebe, mogu broj posjetitelja malo podignuti, ali da im je u pravilu granicu postavljena na deset tisuća ljudi.

Uvedene su neke nove staze i kružno kretanje, pa više nema sudaranja ljudi na stazama, a takav je kontakt još jedino dolje prema Velikom slapu. No Građevinski je fakultet napravio projekt za dodatnu stazu i u tom dijelu, pa kada ona bude postavljena, uz veliku stijenu, bit će vrlo atraktivna i kretanje prema Velikom slapu ići će jednom stazom, a od njega zasebnom stazom. To bi rješenje trebalo zaživjeti do idućeg ljeta.

Financijski Javna ustanova NP Plitvička jezera jako dobro stoje, te planirane investicije idu svojim tokom, kaže Kovačević i nada se skorim i uspješnim pregovorima s HBOR-om, uz dozvolu Vlade RH, da bi oko nove godine krenuli radovi na rekonstrukciji hotela Bellevue i Plitvice, te rušenje hotela Grabovac u Grabovcu, koji će se graditi nanovo i umjesto dosadašnje 32 sobe imati 130 soba.

Kovačević se nada da će uz te radove krenuti i gradnja zgrade modernog Prezentacijskog centra Medveđak, uz Ličku kuću. Za hotele se nada da će biti gotovi do iduće ljetne sezone, a za Prezentacijski centar kaže da bi za gradnju tako modernog i visoko tehnološki opremljenog edukativnog centra bilo preoptimistično očekivati da i on bude gotov do sljedećeg ljeta.

Sve te investicije zajedno vrijede oko 550 milijuna kuna.

Zbog jedinstvene ljepote i svjetske vrijednosti Plitvička jezera su na UNESCO-vom Popisu svjetske baštine od 1979. godine.

