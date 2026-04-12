Sve ih je više: Evo kako zaštititi ljubimca od napasnih krpelja

Sezona krpelja više nije ograničena samo na proljeće i ljeto. Zbog blažih zima, ovi su paraziti aktivni gotovo tijekom cijele godine, čim se temperatura podigne iznad četiri Celzijeva stupnja. Stoga je važno znati prepoznati opasnost i poduzeti sve korake kako bi vaši četveronožni članovi obitelji ostali sigurni.

Koje bolesti prenose krpelji?

Jedan ugriz zaraženog krpelja dovoljan je da se u krvotok životinje prenesu opasni mikroorganizmi. Simptomi se često ne pojavljuju odmah, već danima, tjednima, a ponekad i mjesecima nakon ugriza, što otežava dijagnozu. U Hrvatskoj je najraširenija i najopasnija bolest koju prenose krpelji piroplazmoza, poznata i kao babezioza.

Ovu bolest uzrokuje parazit Babesia canis koji napada i uništava crvene krvne stanice. Prvi znakovi obično uključuju naglu promjenu raspoloženja, neuobičajenu letargiju, gubitak apetita i visoku temperaturu. Kako bolest napreduje, javljaju se i specifičniji simptomi poput tamne, gotovo crne mokraće, povraćanja, bljedila desni te žutice. Ako se ne liječi na vrijeme, piroplazmoza može biti smrtonosna.

Osim piroplazmoze, krpelji u našim krajevima prenose i druge bolesti, kao što su:

Lajmska bolest (borelioza): Bakterijska infekcija koja se često manifestira šepanjem koje se seli s jedne noge na drugu, otečenim i bolnim zglobovima, povišenom temperaturom i gubitkom apetita.

Anaplazmoza i erlihioza: Ove bakterijske bolesti također uzrokuju opće simptome poput letargije, povišene temperature i bolova u zglobovima, a ponekad i probleme s krvarenjem, poput krvarenja iz nosa ili pojave modrica.

Pravilno uklanjanje i važnost prevencije

Ako tijekom pregleda ljubimca pronađete krpelja, najvažnije ga je ukloniti što je brže moguće. Prijenos većine bolesti započinje tek nakon što je krpelj pričvršćen 24 do 48 sati, stoga brzo djelovanje značajno smanjuje rizik.

Kako sigurno ukloniti krpelja

Za uklanjanje koristite pincetu s tankim vrhom ili poseban alat za vađenje krpelja, dostupan u trgovinama za kućne ljubimce. Uhvatite krpelja što bliže koži životinje, pazeći da ne stisnete njegovo tijelo. Laganim, ali odlučnim i ravnomjernim pokretom povucite ga prema van, bez naglog trzanja ili okretanja. Stiskanje tijela krpelja ili premazivanje uljem, alkoholom ili drugim sredstvima može uzrokovati da krpelj povrati svoj sadržaj u krvotok životinje, čime se povećava rizik od infekcije. Nakon uklanjanja, mjesto ugriza očistite antiseptikom i pratite ga nekoliko dana.

Prevencija je najbolja zaštita

Budući da nijedna metoda ne nudi stopostotnu zaštitu, ključna je kombinacija više pristupa. Redovito pregledavajte dlaku ljubimca nakon svake šetnje, posebice na područjima gdje je koža tanja, poput glave, ušiju, vrata, prepona i između prstiju.

Danas na tržištu postoji širok spektar preparata za zaštitu:

Spot-on ampule: Nanose se na kožu između lopatica i pružaju zaštitu od nekoliko tjedana do mjesec dana.

Ogrlice: Otpuštaju aktivne tvari koje odbijaju ili ubijaju krpelje, a njihovo djelovanje može trajati i do osam mjeseci.

Tablete za žvakanje: Djeluju iznutra, ubijajući krpelja nakon što ugrize životinju, obično unutar nekoliko sati.

Sprejevi: Pogodni su za dodatnu zaštitu neposredno prije odlaska na rizična područja.

Važno je napomenuti da se preparati namijenjeni psima nikada ne smiju koristiti na mačkama. Mnogi od njih sadrže permetrin, sastojak koji je izrazito toksičan za mačke i može uzrokovati teške neurološke probleme, pa čak i smrt. Uvijek koristite proizvode specifično namijenjene vrsti i težini vašeg ljubimca te se o najboljem izboru posavjetujte sa svojim veterinarom.

*kreirano uz pomoć AI-ja