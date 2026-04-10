Obavijesti

Viral

Komentari 0
UDOMITE ME!

Yummy traži dom: Mlada ženka vedrog duha čeka svoje ljude

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Facebook/Stuffed Ice Cream NYC

U jednom od lokalnih skloništa za životinje smještena je mlada ženka Yummy koja s velikom nadom i strpljenjem čeka trenutak kada će napokon pronaći svoj stalni dom

Admiral

Njezine tople jantarne oči, kako je opisuju volonteri, svakodnevno prate dolaske posjetitelja, nadajući se da će među njima prepoznati svoje buduće vlasnike.

Pokretanje videa...

Yummy je mlada, vesela i znatiželjna kujica koja zrači pozitivnom energijom i brzo osvaja ljude oko sebe. Iako se nalazi u skloništu, zadržala je razigran karakter i otvorenost prema ljudima, a volonteri ističu da se radi o izuzetno nježnoj i privrženoj duši koja traži sigurnost i ljubav.

Dobro se snalazi u šetnji te lijepo hoda na povodcu, što pokazuje da je spremna za svakodnevni život izvan skloništa. Rado prihvaća kontakt s ljudima, uživa u pažnji i pokazuje želju za učenjem i prilagodbom, što je čini idealnim kućnim ljubimcem za obitelj ili pojedince koji traže odanog četveronožnog prijatelja.

Volonteri naglašavaju kako Yummy svakim danom sve više pokazuje koliko joj nedostaje vlastiti dom i stabilna okolina u kojoj bi mogla u potpunosti procvjetati. Iako je okružena brigom i pažnjom u skloništu, ništa ne može zamijeniti toplinu pravog doma i bliskost s ljudima kojima će pripadati.

Svi koji žele pružiti Yummy novi početak i otvoriti joj vrata svog doma mogu se javiti na kontakt broj 098/642-209.

Ova mlada ljepotica i dalje strpljivo čeka svoj sretan kraj – dan kada će sklonište zamijeniti toplim domom i obitelji koja će je voljeti zauvijek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO

Mladunče zlatnog kratkonosog majmuna čvrsto se držalo za svoju majku Lulu, samo nekoliko tjedana nakon što je rođeno u belgijskom zoološkom vrtu Pairi Daiza u Brugeletteu. Zlatni kratkonosi majmuni porijeklom su iz planinskih šuma središnje i jugozapadne Kine i klasificirani su kao ugroženi zbog gubitka staništa i lova. Vrsta je poznata po svom prepoznatljivom zlatnom krznu i neobičnom ravnom nosu.
LEGENDARNI ENVER IDRIZI

Teška srca objavljujemo vijest da je naš voljeni Chuck Norris iznenada umro, objavila je njegova obitelj u petak. Karatist Enver Idrizi prije nekoliko godina nam je govorio o svojim borbama s Norrisom.
SAMO NA NAŠEM PORTALU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026